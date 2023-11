Hertha BSC: Ein gut gelaunter Pal Dardai gibt Tjark Ernst Nachhilfeunterricht

Die Stimmung bei Pal Dardai ist nach dem Erfolg im DFB-Pokal bestens. „Wenn wir so spielen wie zuletzt in Mainz, hat die Mannschaft eine richtige Ausstrahlung, dann haben wir gegen jeden Gegner eine Chance“, sagte der Trainer von Hertha BSC am Freitag noch immer beflügelt vom vorangegangenen 3:0-Sieg in der zweiten Pokal-Runde gegen Erstligist 1. FSV Mainz 05. „Das schaue ich mir gerne öfter an. Nicht, um die Nase hochzuhalten, weil wir so gut sind, sondern, weil die Mentalität und die Teamleistung gepasst haben.“

2600 Hertha-Fans reisen am Sonntag mit nach Rostock

Auf dem Erfolg dürfe sich sein Team vor dem Zweitliga-Spiel beim FC Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aber nicht ausruhen. „Wir müssen das jetzt bestätigen und immer wieder zeigen“, sagte der 47-Jährige, der betonte, dass er trotz der zu erwartenden hitzigen Atmosphäre im Ostseestadion mit seinem Team „ein gutes Spiel“ machen wolle. „Egal, ob die Feuerwehr kommt oder die Raketen fliegen, Sport soll Sport bleiben“, sagte Dardai, der mit seinem Team in Rostock auf den Rückhalt von 2600 mitgereisten Fans setzen kann.

Auch personell wird der Trainer gerade in der Abwehr umbauen müssen. Aber obwohl in der Innenverteidigung durch die Sperren von Toni Leistner und Marc Oliver Kempf zwei Stammkräfte fehlen, ist Torhüter Tjark Ernst zuversichtlich. „Da ändert sich natürlich einiges, weil es jetzt andere, jüngere Spieler sind, die da vor mir stehen. Aber wir trainieren ja auch zusammen und sind eingespielt“, sagte der 20-Jährige. „Das wird sich finden und dann werden wir das sehr gut lösen.“

Erste Gedankenspiele, wie die Umstrukturierung aussehen könnte, deutete sein Trainer Pal Dardai am Freitag bereits an. So sei Linus Gechter eine Alternative, wobei bei ihm noch nicht sicher wäre, ob er nach seiner Verletzung bereits fit für 90 Minuten ist. Ein Plus sei in jedem Fall, dass ihm in Pascal Klemens und Marton Dardai zwei Akteure zur Verfügung stehen, die variabel einsetzbar sind. „Da können wir viel rotieren und öffnen. Das macht es für die Gegner viel schwieriger“, sagte der Coach. Wer genau spielen werde, wisse er noch nicht zu einhundert Prozent. „Ich habe eine Idee, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen“, sagte der gebürtige Ungar.

Tjark Ernst darf Interviewsituationen trainieren

Vor einem möglichen verstärkten Konkurrenzkampf mit Marius Gersbeck scheut sich Ernst nicht. „Das ist mir relativ egal. Ich konzentriere mich darauf, hier von Woche zu Woche meinen Job zu machen und für die Mannschaft ein starker Rückhalt zu sein“, sagte der gebürtige Stuttgarter, auf eine zusätzliche Frage, die von seinem Trainer gewünscht wurde, um Interviewsituationen wie diese zu trainieren. So ganz zufrieden damit aber war Dardai nicht, präsentierte im Spaß eine Alternativantwort und klatschte mit seinem Torwart nach diesem kurzen Nachhilfeunterricht ab. So gut war die Stimmung bei Hertha BSC in den vergangenen Jahren schon lange nicht mehr.