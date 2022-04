Berlin - Diesmal waren es die anderen, die Roten, die das Berliner Olympiastadion für ihren Disput nutzten. Während sich da im Gästeblock die Spieler des VfB Stuttgart nach der 0:2-Niederlage dem Unmut der Fans stellen mussten, warteten die Anhänger in Blau und Weiß vergeblich auf einen Austausch mit der eigenen Mannschaft. Außer Herthinho, dem Maskottchen des Hauptstadtklubs, bekamen die Fans von Hertha BSC in der Ostkurve aber keinen Spieler zu sehen. Dass sie die Mannschaft sehen wollten und sie diesen Wunsch lautstark in Richtung blauer Laufbahn schmetterten, verpuffte irgendwo zwischen Rasen und den Katakomben des Olympiastadions. Dorthin hatte sich die Mannschaft nach dem im Abstiegskampf so wichtigen Sieg zurückgezogen, verzichtete, wie schon eine Woche zuvor beim 1:0-Erfolg in Augsburg, auf den gemeinsamen Jubel mit den Fans.

Marcel Lotka zeigt die Faust, verzichtet aber auf direkten Fan-Kontakt

Schon das 2:0 in der Nachspielzeit hatten die Hertha-Spieler im kleinen Kreis auf dem Rasen gefeiert, verzichteten auf den sonst üblichen Sprint zur nahe gelegenen Ostkurve und den Ultras, die sie während der Partie unterstützt hatten. Lediglich Marcel Lotka, der von der anderen Seite des Platzes herbeigelaufen war, zeigte für einen Moment die Faust in Richtung der Fans. „Wir haben uns als Mannschaft entschlossen, erst mal nicht zu den Fans zu gehen. Gegen Union war das nicht okay“, sagte der Torwart nach dem Spiel am Mikrofon von DAZN und fand damit eine milde Formulierung.

Diesmal hatte er beim Interview sein Trikot noch an, anders als gut zwei Wochen zuvor, als die Ultras in der Ostkurve die Trikots der kompletten Mannschaften einforderten, die Spieler nicht nur demütigten, sondern sie auch einschüchterten und damit eine Grenze überschritten. Im Verhältnis zwischen Spielern und Fans bei Hertha BSC ist viel beschädigt, was nicht mit einer gemeinsamen Siegerparty zu kitten ist.

Coronabedingt waren der harte Hertha-Fan-Kern und die Mannschaft zwei Jahre voneinander getrennt. Da mag sich ob der sportlichen Leistungen und des Dauerkampfs gegen den Abstieg aufseiten der Anhänger eine Menge Frust angesammelt haben. Dass dieser Unmut, dieser Ärger und diese Enttäuschung nach der Derby-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin allerdings durch Bedrohungen der – meist sehr jungen – Spieler zum Ausdruck gebracht wurden und das, man erinnere sich nur an den Trainingsplatz-Sturm einiger Ultras, nicht die erste Aktion dieser Art war, hat die Spieler vorsichtig, den einen oder anderen sicher ängstlich gemacht.

Man erinnere sich nur an Suat Serdar, der eine ähnliche Eskalation und Verrohung innerhalb der Fanszenen in der vergangenen Saison beim FC Schalke erleben musste. Dass er und seine Mitspieler jetzt, wo der Klassenerhalt nach den zwei Siegen in Augsburg und daheim gegen Stuttgart wieder in greifbarer Nähe ist, die Szenen vor der Ostkurve nicht einfach so ausblenden und den Weg zu ihren Anhängern erst einmal unterlassen, sollte man ihnen nachsehen. „Wir haben intern als Mannschaft was besprochen, und das ziehen wir durch. Wenn sich was ändert, werdet ihr das merken“, sagte Davie Selke, der seinen 1:0-Führungstreffer mit einem kurzen Salut an der Seitenlinie vor der Haupttribüne mehr für sich und zusammen mit der Mannschaft feierte.

Zwischen Fans und Mannschaft soll es einen Friedensgipfel geben

Später, als die Tribünen beinahe leer waren und sich die so sehnsüchtig auf die Spieler wartenden Fans auf den Heimweg begeben hatten, schickte der Stürmer ihnen zumindest einen Gruß mit auf den Heimweg. Via Twitter schrieb er zu einem Selfie aus dem Innenraum des Olympiastadions: „Danke für euren großartigen Support. Habt noch einen schönen Restsonntag, Hertha-Fans.“ Dieser öffentlich ausgetragene Boykott der Mannschaft wird in Fankreisen sicherlich nicht nur auf Zustimmung und Verständnis treffen. Felix Magath hingegen kann verstehen, dass sich seine Spieler auf diese Art und Weise gegen die Behandlung vor gut zwei Wochen wehren. Der Trainer kündigte aber auch an, dass „es dazu kommen soll, dass sich beide Gruppen annähern. Wir müssen uns gemeinsam gegen den Abstieg stemmen.“

In den kommenden Tagen soll es einen Friedensgipfel geben. Klar ist, dass der Boykott der Spieler gegenüber den Fans in Augsburg und am Sonntag gegen Stuttgart vertretbar, aber eben nicht bis zum Ende der Saison vermittelbar ist. Nachdem die Profis in den vergangenen zwei Spielen die sportlichen Erwartungen der Fans erfüllt haben, erwarten sie nun eine Entschuldigung der Fans. Damit bereits am kommenden Sonnabend mit einem Sieg in Bielefeld und einer Stuttgarter Niederlage gegen Wolfsburg oder eben eine Woche später im nächsten und letzten Heimspiel der Saison gegen Mainz Fans und Mannschaft gemeinsam den Klassenerhalt feiern können.