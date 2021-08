Berlin-Westend - Unterschiedlicher hätten die Aussagen vor den ersten beiden Spielen in dieser Saison nicht sein können. Während Herthas Trainer Pal Dardai und Sportchef Fredi Bobic vor dem ersten Spiel beim 1. FC Köln nach den guten Eindrücken der Verbreitung unisono ihrer Mannschaft einen Entwicklungsschritt attestierten, wollte der Ungar nach der 1:3-Pleite in der Domstadt und vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg keine Prognose mehr abgeben. Training und Pflichtspiele, das sei eben nun mal nicht vergleichbar, sagte Dardai. Und überhaupt wisse man erst nach fünf Spieltagen, wo man stehe. Natürlich meinte Dardai das nur im übertragenen Sinn. Denn nach dem zweiten Spiel und dem 1:2 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg lässt sich zumindest festhalten: Hertha reist als Tabellenletzter zum nächsten Spiel beim FC Bayern München an und steuert mal wieder auf einen Fehlstart hin.

Die Frage, die sich alle Herthaner vorab stellten, war: Spielt Matheus Cunha oder nicht? Der wechselwillige Brasilianer machte schließlich beim Effzeh erst den Unterschied und dann nicht mehr viel. Dardai, der Cunha nach dem Gewinn der Goldmedaille bei Olympia erst adelte und nach der Niederlage in Köln als „Spaziergänger“ tadelte, ließ offen, ob er dem 22-Jährigen gegen den VfL von Beginn an spielen lassen würde. Rund eine Stunde vor Anpfiff herrschte Klarheit: Cunha stand nicht mal im Kader. „Der Trainer hat so entschieden, mit voller Rückendeckung von allen", erklärte Bobic vor der Partie beim Pay-TV-Sender Sky. Gleichzeitig bestätigte Bobic Verhandlungen mit anderen Vereinen. Besonders Spaniens Meister soll bereit sein, die von Hertha aufgerufenen 30 Millionen Euro zu bezahlen: „Der Preis steht ganz klar, und das wissen auch die Beteiligten.“