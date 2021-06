Berlin - In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise, nun dürfte bald offiziell werden, was viele Fans von Hertha BSC verzückt: Der verlorene Sohn Kevin-Prince Boateng kehrt zu den Blau-Weißen zurück. Die Gespräche sind offenbar weit fortgeschritten, bereits am Mittwoch soll der Medizincheck stattfinden. Derzeit ist Boateng auch als EM-Experte für die ARD tätig.

Für die größte Problemzone im Kader von Trainer Pal Dardai wäre Boatengs Rückkehr ein eine überaus sinnvolle Option. Der Junge aus dem Wedding soll nach dem Abgang von Sami Khedira, 34, dessen Rolle als Hertha-Anführer übernehmen.

Mit Monza verpasste Boateng den Aufstieg aus Italiens Serie B

Viele Anhänger sehen nach der äußerst verkorksten Vorsaison und der Dauerdebatte um fehlende Führungsspieler in ihm eine Art Heilsbringer. Boateng wird als Anführer gesehen, der vor allem neben dem Platz den Ton angeben würde. Wie es um seine Fitness bestellt ist, muss sich allerdings noch zeigen. Zuletzt verpasste er mit Italiens Zweitligist Monza, der umfassend von Silvio Berlusconi unterstützt wird, den Aufstieg, kam in 25 Spielen auf fünf Tore und vier Vorlagen.

Keine Zweifel lässt Boateng dagegen daran, wie sehr er sich mit der Rolle identifizieren würde. „Wenn dein Heimatverein anruft, ist es nicht einfach nein zu sagen. Für mich gibt es nichts Besseres, als meine Karriere bei Hertha zu beenden“, erklärte er bereits vor einem Jahr.

Dabei gestand der ehemalige ghanaische Nationalspieler: „Es war ein Fehler, Hertha zu verlassen. Es ist mein Zuhause. Ich hätte noch dableiben müssen, um das zurückzuzahlen, was Hertha für mich getan hat."

Trotz seiner Avancen scheiterte seine Verpflichtung sowohl 2019 als auch 2020. Nun scheint die Rückholaktion vor allem dank Fredi Bobic zu gelingen. Herthas neuer Sportchef lotste Boateng bereits 2017 zu Eintracht Frankfurt, 2018 gewannen die Hessen mit Boateng den DFB-Pokal. Jetzt wollen sie gemeinsam Hertha nach oben führen.

Bei Hertha BSC schließt sich für Boateng ein Kreis

Für Boateng schließt sich damit ein Kreis in seiner schillernden Karriere: Nach seinem Hertha-Abschied zu Tottenham Hotspur (2007 für 7,9 Millionen Euro) tingelte der Bruder von Jerome Boateng in 14 Jahren durch fünf Länder, spielte insgesamt für 13 Klubs in England (Tottenham, Portsmouth), Deutschland (Dortmund, Schalke, Frankfurt), Spanien (Las Palmas, FC Barcelona), in der Türkei (Besiktas) und Italien (Genua CFC, AC Mailand, Sassuolo, Florenz, Monza).

So glücklich Prince sein wird, ein Wunsch geht allerdings (noch) nicht in Erfüllung: Gemeinsam mit seinem Bruder Jerome, 32, noch einmal das Trikot mit der Fahne auf der Brust zu tragen. Laut kicker sei der beim FC Bayern aussortierte Verteidiger bei Hertha zwar durchaus Thema gewesen. Jerome soll es aber ins Ausland ziehen.

Das perfekte Szenario für Prince ist aber weiterhin möglich. Boateng: „Ein Jahr bei Hertha spielen, dann meinen Bruder dazuholen und mit ihm noch ein, zwei Jahre zusammenspielen. Das wäre ein Traum.“