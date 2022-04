Berlin - Am dem Ort, wo die Mannschaft von Hertha BSC zuletzt noch von den Anhängern gedemütigt wurde, kann auch gefeiert werden. Als Schiedsrichter Felix Brych am frühen Sonntagabend um 19.28 Uhr das Spiel beendete, herrschten beim Großteil der knapp 55.000 Zuschauer Erleichterung und grenzenloser Jubel. Mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Stuttgart hat Hertha BSC bei noch drei ausstehenden Spielen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sechs auf den direkten Abstiegsrang waren Grund zur gemeinsamen Party zwischen Spielern und Fans.

Rot leuchtende Bengalos und Nebelschwaden über dem Rasen – als die Spieler von Hertha BSC kurz vor Spielbeginn den Rasen des Olympiastadions betraten, dürften sie sich optisch in der Zeit um zwei Wochen in das Derby gegen den 1. FC Union Berlin zurückversetzt gefühlt haben. Sicherlich auch ein Stück weit durch die Kulisse, aber insbesondere vom druckvollen Auftreten der Eisernen, waren die Gastgeber damals beeindruckt, fanden erst gar nicht in die Partie.

Hertha hat Selbstvertrauen vom Augsburg-Sieg mitgenommen

In den zwei Wochen nach der 1:4-Niederlage im Derby ist in der Mannschaft viel passiert. Die zwischendurch in Augsburg gewonnenen drei Punkte hatten dem Team von Felix Magath viel Selbstvertrauen gegeben, die taktischen und personellen Veränderungen des Trainer Früchte getragen. In den Tagen vor dem Duell mit dem VfB habe man „daran gearbeitet, dass wir die Konzentration und Aggressivität, die wir in Augsburg gezeigt haben, über die Woche gehalten haben, um sie heute wieder umsetzen zu können“, sagte Felix Magath vor dem Spiel. Und betonte abermals, wie wichtig Einsatz und Kampfeswille wenden würden, um gegen die aus seiner Sicht spielstärkeren Stuttgarter bestehen zu können.

Dafür hatte er im Vergleich zur Vorwoche personell nur eine Änderung vorgenommen – für den gelbgesperrten Marco Richter rücke Vladimir Darida in die Startelf, Kevin-Prince Boateng war für Magath auf dem Platz erneut „dafür verantwortlich, dass wir Struktur ins Spiel bringen“. Boateng hatte seine Rolle noch nicht einmal einnehmen müssen, da ergab sich für Hertha bereits die erste Möglichkeit. Nach einer Ecke ging der Kopfball vom ehemaligen Stuttgarter Marc-Oliver Kempf nur knapp am rechten Pfosten vorbei, Davie Selke hätte das Spielgerät sogar fast noch aus kurzer Distanz einnicken können.

Praktisch im nächsten Angriff war der 27-Jährige erneut Teil einer Offensivaktion der Berliner, nach der der Ball diesmal im Tor lag. Selke aber musste sich anderthalb Minuten gedulden, ehe er seinen Torjubel auch vorführen durfte. Dazwischen wurde das geprüft, was für den Hertha-Stürmer keine Überprüfung gebraucht hätte: Bei der Flanke von Marvin Plattenhardt sollte er sich im Abseits befunden haben, so zumindest hatte es der Assistent an der Seitenline gesehen, Selke aber sofort mit dem rechten Zeigefinger gestikuliert, dass sein Treffer per Direktabnahme zählen müsse. Und: Sein Gefühl sollte ihn nicht täuschen – der von Plattenhardt von links mit einer maßgeschneiderten Flanke vorbereitete und von Selke per eingesprungenem Volleyschuss erzielte Treffer fand nach etwas längerer Überprüfungszeit im Kölner Videokeller die berechtigte Anerkennung und Selke die verspätete Möglichkeit des Jubels (4.).

Felix Magath kann in 500. Spiel als Trainer zufrieden sein

Schon in den ersten Minute hatte Magaths Mannschaft mehr gemacht, als nur kämpferisch dagegenzuhalten. Doch auch diese, im Abstiegskampf so überlebenswichtige Eigenschaft durften die in dunkelblau gekleideten Herthaner ihrem Trainer und dem Publikum noch präsentieren. Mal im frühen Anlaufen der Stuttgarter Hintermannschaft, mal im Verdichten der eigenen Reihen – die Berliner waren fast pausenlos in Bewegung und ließen die Stuttgarter sich nur punktuell spielerisch entfalten. Optisch verlagerte sich das Spiel, nach einer taktischen Umstellung der Stuttgarter, im weiteren Verlauf der ersten 45 Minuten in die Hälfte der Hausherren, statistisch aber hatten beide Teams ausgeglichene Spielanteile und Zweikampfquoten. Hertha aber hatte mehr Kilometer auf dem Feld abgerissen, die gefährlicheren Torschüsse abgegeben und mehr Ecken herausgeholt.

In seinem 500. Spiel als Trainer hatte Felix Magath eine eigene Mannschaft gesehen, die seine Vorgaben erfüllte. Dass er in der Halbzeit zunächst den angeschlagenen Plattenhardt durch Fredrik Björkan ersetzen musste und sein Team nach gut einer Stunde Spielzeit vermehrt rund um den eigenen Strafraum gegen drückende Stuttgarter versammelte sehen musste, dürfte nicht zum Matchplan gehört haben. Mit weiter hohem Einsatz und viel Leidenschaft verteidigte Hertha BSC nicht nur den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff, sondern erzielte durch Ishak Belfodil in der Nachspielzeit sogar noch das 2:0.