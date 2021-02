Berlin-Westend - Ein Blick in die Augen eines Menschen verrät oft alles über den Gemütszustand der Person. Bei Matheus Cunha ist bereits seit einiger Zeit unübersehbar: Der Brasilianer ist unzufrieden. Egal, was er sportlich anpackt, es will ihm partout nichts mehr gelingen. Dabei ist die Liste an Maßnahmen, mit welcher Hertha BSC seinen wohl besten Spieler wieder in die Spur bekommen will, bereits lang: Es wurde gejubelt und geredet, bemängelt und bestraft und schließlich wieder gelobt und gestreichelt. Geholfen hat es alles nichts. Cunha, einst großer Hoffnungsträger, ist mittlerweile eher das blau-weiße Sorgenkind. Die Frage, die sich viele Fans vor dem Duell gegen Cunhas Ex-Kollegen von RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr) stellen, ist nämlich: Explodiert Cunha endlich oder strapaziert er weiter die Geduld von Trainer Pal Dardai?

Dabei ist es erstaunlich, wie schnell auf das anfängliche Hoch das mittlerweile seit November andauernde Tief des Spielmachers folgte. Nach seinem Winter-Wechsel vor einem Jahr spielte sich Cunha sofort in die Herzen aller Hertha-Fans und wurde bereits als erster legitimer Nachfolger seines Landsmannes Marcelinho gefeiert, der alle Blau-Weißen von 2001 bis 2006 verzückte. Denn Cunha zeigte nicht nur ähnlichen Spielwitz, er rettete den Klub vor allem mit seinen Toren vor dem Abstieg und spielte auch zunächst in der Hinrunde furios auf. Zwar ist er mit sechs Treffern und fünf Vorlagen bis dato Herthas Topscorer. Doch seit seinem Doppelpack beim spektakulären 2:5 gegen Borussia Dortmund ist bei dem Edeltechniker der Wurm drin. Seit elf Spielen, seit 888 Minuten, seit mehr als 15 Stunden wartet die 21 Jahre alte Offensivkraft auf ein Tor – und schiebt deswegen mächtig Frust.

Auf den Rüffel folgten weitere Eskapaden

Bereits Bruno Labbadia redete sich angesichts Cunhas Körpersprache und taktischer Disziplinlosigkeit immer wieder den Mund fusselig, insbesondere nach dem 1:4-Fiasko in Freiburg kurz vor Weihnachten. Cunha versprach Besserung, doch lieferte nicht. Stattdessen ärgerte er Hertha mit weiteren Eskapaden. Auf den Rüffel wegen seines Schweiz-Trips trotz Reiseverbot zum Jahreswechsel folgte eine Geldstrafe, weil er sich nur wenige Tage vor einem Spiel tätowieren ließ.

Dennoch probierte es Labbadias Nachfolger Dardai erneut mit Zuckerbrot. Schließlich weiß er, dass seine Mission Klassenerhalt umso früher erfolgreich beendet ist, desto schneller Cunha wieder zu alter Stärke findet. „Für unsere Verhältnisse ist er ein Genie“, lobte er. Zeitgleich forderte der Ungar jedoch: „Er muss auch gut arbeiten.“ Und auch nach drei Dardai-Spielen und ohne Torerfolg nimmt er ihn weiter in Schutz. „Er ist noch jung, nicht so erfahren wie Marcelinho damals. Dazu kommen vier Trainer und Abstiegskampf. Das ist nicht einfach“, erklärt Dardai.

Kein Groll auf RB Leipzig, aber ...

Einerseits kann man Cunha nicht vorwerfen, dass er es nicht probiert. Jedoch wirkt er dabei oft kopflos und von seinen Emotionen fehlgeleitet. Gegen Bremen (1:4) wollte er sein Glück vom Elfmeterpunkt erzwingen, verschoss allerdings leichtfertig. Gegen Bayern (0:1) und in Stuttgart (1:1) hatte er das Remis und den Sieg auf dem Fuß, scheiterte mit seinen beiden Lupfern denkbar knapp. Anderseits verliert Cunha immer wieder und auch unter Dardai früh in einem Spiel die Lust, wenn es nicht läuft. Statt sich in Zweikämpfe zu schmeißen, reibt er sich lieber in Wortgefechten mit den Schiedsrichtern auf. Seine sonst so positive Ausstrahlung kippt auf dem Platz zu schnell ins Negative. Sein Hang zur Disziplinlosigkeit und Theatralik kommen dabei bei Dardai sicherlich nicht gut an. Schließlich legt Herthas Rekordspieler auf eine Tugend besonderen Wert: mannschaftliche Geschlossenheit.

Insofern wird es am Sonntag gegen die Sachsen knallen, egal wie es ausgeht. Für Cunha kann das Duell mit den Ex-Kollegen der berühmte Dosenöffner sein. Zwar verließ er Leipzig ohne Groll. RB-Coach Julian Nagelsmann will er dennoch beweisen, dass es ein Fehler war, in eineinhalb Jahren kaum auf ihn gesetzt zu haben. Verliert er stattdessen wieder seinen Kopf und Hertha deswegen auch das vierte Spiel unter Dardai, könnte es für Cunha erneut ungemütlich werden.