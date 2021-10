Berlin - Eine Chance hätte es sein können. Eine Chance für die Spieler, die in den vergangenen Wochen eher Neben- statt Hauptdarsteller bei Hertha BSC gewesen sind. Am Ende eines DFB-Pokalabends bei Preußen Münster aber mussten es dann doch die Spieler richten, die am sportlichen Aufschwung zuletzt so maßgeblich beteiligt waren. Wenig glanzvoll war das, was die Berliner beim sicher klingenden 3:1 (1:1)-Zweitrunden-Erfolg gegen den Viertligisten über weite Strecken, selbst in einer zweiten Hälfte in Überzahl, zeigten. Ein schweres Pokalspiel hatte Pal Dardai gesehen. Denn: „Gegen eine Mannschaft in Unterzahl muss man ein, zwei Kontakte spielen, aber durch die Beweglichkeit des Gegners war das schwierig“, sagte der Trainer nach dem Spiel.

Hertha BSC erwischt perfekten Start

Dabei erwischte sein Team doch einen Beginn, von dem jeder Erstligist bei einem krassen Außenseiter träumt. Dieses 1:0 in der dritten Minute war mehr als ein perfekter Start, obendrein war es ein wunderschöner. In lange nicht mehr gesehener Art und Weise hatten sich zunächst Davie Selke, Jurgen Ekkelenkamp und Stevan Jovetic nach etwas mehr als zwei Minuten tief in die Münsteraner Hälfte gespielt. Am Ende dieser gelungenen und zielstrebigen Kombination legte Dennis Jastrzembski die Flanke von Selke im Strafraum per Kopf auf Jovetic ab, der wiederum volley zur frühen Führung traf. Und die trug genau zu dem bei, was Peter Niemeyer im Vorfeld befürchtete. „Hertha ist der haushohe Favorit und sie werden versuchen, uns zu dominieren“, sagte der frühere Berliner Spieler und derzeitige Sportdirektor des SV Preußen Münster.

Besonders auffällig präsentierte sich in der Anfangsphase Dennis Jastrzembski, der genau wie Selke, Jovetic, Ekkelenkamp, Lucas Tousart, Linus Gechter und Deyovaisio Zeefuik im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Mönchengladbach neu in die Startelf rotiert wurde. Sieben Spieler tauschte Pal Dardai also aus – zum Aufbau einer Weiterentwicklung der Teamchemie braucht es eben auch Einsatzzeit und Bewährungsmöglichkeiten für die Spieler, die zuvor eher von der Bank kamen. Es müssen schließlich alle bei Laune gehalten werden. Natürlich ging die nach dem frühen Tor erst einmal nach oben. Aber: Wenn sich nach einem schwierigen Saisonstart gerade eine Mannschaft gefunden hat, wohnt so einem drastischen Personaltausch auch eine gewisse Gefahr inne.

Die wurde mit zunehmender Spieldauer in der ersten Hälfte auch sichtbar. Der Regionalligist, der in der ersten Runde zwar sportlich gegen den VfL Wolfsburg verloren hatte, aber am grünen Tisch weitergekommen war, wurde mutiger, erspielte sich die eine oder andere Möglichkeit. Was in erster Linie daran lag, dass Hertha etwas tiefer stand und gar nicht mehr so dominant auftrat, wie es Peter Niemeyer von seinem früheren Klub erwartet hatte. Anstatt also auf das zweite Tor zu spielen und somit weiter für klare Verhältnisse zu sorgen, sollte auch die durcheinander gewürfelte Berliner Mannschaft defensiv so sicher und kompakt stehen wie das zuletzt bei den Siegen in der Bundesliga die Teamkollegen so erfolgreich gezeigt hatten und punktuell offensiv gefährlich werden.

Wie sehr die Ordnung durcheinander geraten war, offenbarte ein Münsteraner Angriff in der 41. Minute. Erst hatte die übertölpelte Berliner Hintermannschaft Glück, dass der Schuss von Alexander Langlitz an den Pfosten ging, doch fühlte sich keiner der vier Hertha-Verteidiger in der Strafraummitte für Thorben Deters verantwortlich, der den zurückprallenden Ball zum 1:1 einschob. Dass sich der Viertligist durch die Gelb-Rote Karte für Nicolai Remberg, der in der Nachspielzeit nach einer Schwalbe vom Feld musste und sein Team schwächte, spielte den Berlinern noch vor der Halbzeit in die Karten.

Ein Doppelwechsel soll das Spiel drehen

Auf personelle Veränderungen verzichtete Pal Dardai nach dem Seitenwechsel zunächst, nahm in der 55. Minute dennoch einen Doppelwechsel vor. Ekkelenkamp hatte seine Chance in der Startelf nicht genutzt und wurde durch Marco Richter ersetzt, Suat Serdar sollte anstelle von Vladimir Darida für mehr Torgefahr und weitere Spielkontrolle sorgen. Beides war aber auch danach nicht zu sehen. Selbst der zweite Hertha-Treffer war ein Zufallsprodukt und erinnerte eher an ein Spiel am Flipperautomaten.

Nach einem langen Einwurf konnte Münsters Torhüter den Schuss von Lucas Tousart noch mit dem Fuß abwehren. Der Ball sprang jedoch direkt an die Brust des zuvor eingewechselten Ishak Belfodil, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (79.). Wieder hübscher anzuschauen hingegen war dagegen das 3:1 und das Zusammenspiel zweier anderer Einwechselspieler. Suat Serdar hatte mit einem Querpass toll aufgelegt und Marco Richter im Rücken der Münsteraner Abwehrkette trocken verwertet. „Ich wusste, dass ich noch wechseln kann und wir Räume bekommen werden“, sagte Pal Dardai: „Ich bin sehr zufrieden, egal wie, im Pokal muss man weitergehen.“