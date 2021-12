Mainz/Berlin - Es war ein Abend des Grauens. Ein Rückfall in eigentlich vergessen geglaubte Zeiten. Doch nach dem 0:5 beim FC Bayern und dem 0:6 bei RB Leipzig kam Hertha BSC in Mainz mit 0:4 bereits zum dritten Mal in dieser Saison böse unter die Räder. Für Cheftrainer Tayfun Korkut war es die erste Niederlage, nachdem er als Nachfolger von Pal Dardai zunächst vier Punkte aus den ersten zwei Spielen geholt hatte. Diesmal aber, habe alles gefehlt, was sein Team zuletzt ausgezeichnet hätte. „Wir haben in keiner Weise das hinbekommen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten nie Kontrolle und sehr einfache Ballverluste, auch ohne Druck des Gegners“, erklärte Korkut zerknirscht.