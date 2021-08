Berlin-Westend - Das Ergebnis ist das gleiche. Das Fazit jedoch ein anderes. Hertha BSC verlor zwar auch das zweite Saisonspiel. Nach dem 1:3 in Köln musste sich das Team von Cheftrainer Pal Dardai dem VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Doch während der Ungar nach dem unkonzentrierten Aufritt am ersten Spieltag mit seinen Spielern noch hart ins Gericht ging, ließ er am Sonntag nach einer geschlafenen Nacht Milde walten. „Ich habe die Mannschaft gelobt“, erklärte der 45 Jahre alte Ungar und zählte auf, was ihm alles gefallen hat: „Disziplin, Kampfgeist, Laufbereitschaft.“

Gleichwohl ist Dardai nicht entgangen, dass die Lage trotz der noch jungen Saison bereits wieder bedrohlich ist. Mit null Punkten reist Hertha am Sonnabend (18.30 Uhr) zum FC Bayern. „Natürlich kann es schwierig werden. Danach ist erstmal Länderspielpause“, sagte er über den drohenden Fehlstart, schob jedoch gelassen hinterher: „Ich habe keine Panik.“