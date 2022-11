Sohn von Hertha-Legende Pal Dardai: Palko ist Neu-Nationalspieler!

Palko Dardai ist am Sonntagabend in die Fußstapfen seines Vaters Pal getreten und hat sein Debüt für die ungarische Fußball-Nationalmannschaft gegeben. Der vielseitig einsetzbare Angreifer wurde in der 72. Minute für den Freiburger Roland Sallai beim Stand von 1:0 für sein Team gegen Griechenland eingewechselt.

In der Schlussphase fiel zwar noch der Ausgleich, doch der ehemalige RB-Leipzig-Profi Zsolt Kalmar erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor für die Hausherren (90.+3) und sorgte für ein geglücktes erstes Länderspiel von Dardai.

Der gebürtige Berliner spielt seit seinem Abschied von Hertha BSC Mitte Januar 2021 für MOL Fehervar FC und ist beim ungarischen Erstligisten mittlerweile Stammkraft sowie Leistungsträger. In der laufenden Saison kommt der Rechtsaußen in wettbewerbsübergreifend 20 Einsätzen auf fünf Tore und gab zudem neun direkte Vorlagen.

Besonders in der Qualifikation zur Europa Conference League glänzte Dardai mit zwei Treffern und sechs Assists in sechs Partien, erzielte unter anderem beim überraschenden 2:1-Auswärtssieg von Fehervar beim 1. FC Köln den Siegtreffer. Doch die Geißböcke entschieden das Rückspiel in Szekesfehervar mit 3:0 für sich, weshalb Dardai und sein Verein den Einzug in die Gruppenphase knapp verpassten.

Daumen hoch: Ex-Hertha-Coach Pal Dardai dürfte stolz auf seinen Sohn Palko sein. imago images/Ulrich Hufnagel

Palko Dardai hat sich beim MOL Fehervar FC sehr gut entwickelt

In der OTP Bank Liga läuft es hingegen durchwachsen. Fehervar liegt nach 16 Spielen mit 19 Punkten bei 20:23 Toren auf Platz acht von zwölf Teams. Der Rückstand auf die Europapokal-Ränge beträgt bereits sechs Zähler. Doch Dardai gelang es in den vergangenen Monaten, sich immer mehr in den Fokus zu spielen.

Dabei war ihm der Durchbruch bei Hertha noch verwehrt geblieben, obwohl ihn sein Vater insgesamt zwölf Mal eingesetzt hatte. Mehr als gute Ansätze zeigte Palko allerdings nicht, weshalb er die Alte Dame wegen der fehlenden sportlichen Perspektive nach mehr als neuneinhalb Jahren verließ und erstmals ins Ausland bzw. die Nation seiner Vorfahren wechselte.

Hier bekam er das Vertrauen geschenkt, entwickelte sich über die Spiele auf Profi-Niveau prächtig, was 14 Treffer und 21 Vorlagen in 74 Einsätzen für Fehervar belegen. Der frühere deutsche Junioren-Nationalangreifer ist gereift, effektiver sowie konstanter geworden und bringt seine Stärken immer regelmäßiger ein.

Mit seinem Zug zum Tor, seiner Geschwindigkeit, engen Ballführung, Dribbelstärke und Spielintelligenz könnte der 23-Jährige bald auch für Klubs aus noch stärkeren Ligen interessant sein. Vor allem dann, wenn er auch weiter in der Nationalelf mitwirken und sich hier in internationalen Duellen zeigen darf.