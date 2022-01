Berlin - Im Mai 2018 saß ich gebannt vor dem Fernsehapparat. Ich verfolgte die Live-Übertragung über die Ankunft von Eintracht Frankfurt, dem frischgebackenen DFB-Pokalsieger, auf dem Frankfurter Flughafen und die anschließende Triumphfahrt der Mannschaft samt Trainerstab in offenen Limousinen bis in die City. Jubelnde Menschen säumten die Straßen. Sportchef Fredi Bobic und Trainer Niko Kovac ließen sich feiern, saßen gemeinsam in einem Cabrio. Die Eintracht hatte zuvor im Finale in Berlin den großen FC Bayern mit 3:1 besiegt und viele neue Freunde in Fußball-Deutschland gewonnen.