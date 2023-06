Hertha BSC verliert einen weiteren Berliner Jungen an den VfB Stuttgart

Nach Maximilian Mittelstädt wechselt mit Malik Fathi ein weiterer Akteur von Hertha BSC zum Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 39 Jahre alte gebürtige Berliner wird dort Co-Trainer der Profi-Mannschaft unter Sebastian Hoeneß, wie Hertha und der VfB am Donnerstag mitteilten.

Gemeinsam bei Hertha BSC II gespielt

„Wir wünschen dir beruflich sowie privat alles Gute für die Zukunft, Malik!“, hieß es in einem Tweet der Berliner. Fathi, der für den Hauptstadtclub selbst in der Bundesliga spielte, war in den vergangenen vier Jahren in verschiedenen Positionen Jugendtrainer bei Hertha. Der ehemalige deutsche Nationalspieler trainierte zuletzt die U16. Hoeneß, Sohn des langjährigen Hertha-Managers Dieter Hoeneß, und Fathi hatten früher gemeinsam bei der zweiten Mannschaft der Berliner gespielt.

„Malik Fathi war ein erfolgreicher Spieler und kennt die Bundesliga sehr gut. Wir sind davon überzeugt, dass er als zusätzlicher Co-Trainer neben David Krecidlo einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft leisten wird“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Als Spieler bestritt Fathi 175 Bundesligaspiele für Hertha BSC und den FSV Mainz 05, zudem kam er 2006 zu zwei Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft.

Hertha BSC meldete unterdessen ein paar Rochaden auf den Trainerpositionen im Jugendbereich. Der ehemalige Profi-Cheftrainer Ante Covic wird Nachfolger von Fathi, wechselt von der U23 zur U16. Sein Nachfolger wird Stephan Schmidt, der im vergangenen Sommer zu Hertha zurückgekehrt war und bislang die U17 trainierte. Der ehemalige Hertha-Profi Patrick Ebert wird derweil Co-Trainer der U15.