Berlin - „Meppen, das wird ein unangenehmes Spiel. In dem kleinen Stadion ist immer die Hölle los“, sagt Mike Lünsmann (51), als er auf der Treppe des Hanns-Braun-Platzes mit der D-Jugend den Profis von Hertha BSC beim Training zuschaut und an die Pokalpartie am Sonntag (15.30 Uhr) denkt. Lünsmann ist heute Jugend-Coach in der Akademie. Früher war er Stürmer bei den Blau-Weißen. Von 1988 bis 1996 in Herthas grauen Zweitliga-Zeit, die nur einmal mit der Bundesliga 1990/91 kurz unterbrochen wurde.

Es war die goldene Zeit des SV Meppen. Der mit dem Ex-Herthaner Horst Ehrmanntraut als Trainer für Überraschungen sorgte und die Blau-Weißen immer wieder ärgerte. Zehn Partien gab es damals im Emsland: Hertha konnte nur zweimal gewinnen, spielte dort viermal unentschieden und verlor viermal. Eine minimale Punkteausbeute. „Die Auswärtsfahrten dahin waren immer sehr lang, das Land war da sehr flach. Viel zu sehen außer Wiesen gab es nicht. Aber dann bist du in diesen Hexenkessel reingekommen. Das war nie einfach“, erklärt Lünsmann.