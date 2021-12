Berlin-Westend - Hertha BSC setzt am letzten Hinrunden-Spieltag ein Ausrufezeichen und zeigt eine starke Reaktion auf die desaströse Darbietung unter der Woche und dem 0:4 in Mainz. Das Team von Trainer Tayfun Korkut gewinnt ein hochklassiges und packendes Fußballspiel gegen Borussia Dortmund mit 3:2 (0:1) und springt in der Tabelle mit nun 21 Punkten auf Platz elf. Die Tore für die Gäste erzielten Julian Brandt (31.) sowie der eingewechselte Steffen Tigges (83.), Ishak Belfodil (51.) und Marco Richter mit einem Doppelpack (57./69.) sorgten für den umjubelten wie wichtigen Hertha-Sieg vor der kurzen, dreiwöchigen Winterpause.

Korkut, der wie sein Gegenüber Marco Rose wegen allerhand angeschlagener Spieler seine Startelf umbauen musste, setzte bereits vor Anpfiff ein Zeichen. Mit Jurgen Ekkelenkamp, Myziane Maolida, Belfodil und Richter bot der Nachfolger von Pal Dardai gleich vier offensiv ausgerichtete Spieler auf, die zusammen mit ihren Kollegen dem Champions-League-Teilnehmer von Anfang an Paroli boten. Ekkelenkamp vergab die größte Chance, als er völlig frei aus sieben Metern über den Ball haute (15.). Nur Sekunden später erzielte Maolida die vermeintliche Führung, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung Belfodils vom Video-Assistenten aberkannt.

Hertha zeigt Herz und guten Fußball

Gleichzeitig wackelte die Hertha-Abwehr in der Anfangsphase wie schon die ganze Saison gewaltig, obwohl die norwegische Naturgewalt Erling Haaland zunächst völlig in der Luft hing. BVB-Kapitän Marco Reus vergab gleich zweimal aus bester Position, nachdem er von Herthas Verteidigung viel zu viel Platz im Strafraum bekam. Brandt machte es wenig später besser, als er Torhüter Alexander Schwolow mit einem feinen Lüpfer überwand und die 1:0-Führung für die Gäste erzielte.

Nach Wiederanpfiff demonstrierten die Blau-Weißen sofort, dass sie weiter dagegenhalten wollten. Mit viel Einsatz wurden Zweikämpfe geführt, Bälle erobert – und schnell umgeschaltet. Der umtriebige Vladimir Darida schickte Belfodil von der Mittelinie aus auf die Reise. Der Algerier sprintete an Axel Witsel vorbei in den Sechzehner und überlistete BVB-Torhüter Marvin Hitz, der den erkälteten Stammtorwart Gregor Kobel, in der kurzen Ecke zum 1:1 (51.). Hertha war wieder im Spiel und ging nur sechs Minuten später in Führung. Der teilweise zu eigensinnig spielende Maolida sah an der rechten Strafraumkante Richter, der sich ein Herz nahm und mit einem strammen Schuss in den linken oberen Winkel traf– 2:1.

Marco Richter schießt Hertha zum Sieg

Nur Minuten später hatten die Berliner Glück als Mahmoud Dahoud bereits das 2:2 erzielte, aber Passgeber Haaland zuvor hauchzart im Abseits gestanden hatte. Doch auch das schockte Hertha an diesem Abend nicht. Wie im Rausch ging es angetrieben von den nur 5000 zugelassenen, aber stimmgewaltigen Zuschauern im Olympiastadion nach vorne, wo Richter seine starke Leistung mit einem weiteren wuchtigen Schuss zum 3:1 krönte (67.).

Während die Hertha-Fans vor Freude hüpften, versteinerte sich die Miene von BVB-Trainer Rose angesichts von neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern. Korkut wiederum stellte in der Schlussphase um, brachte mit Linus Gechter für Richter einen weiteren Abwehrmann, der helfen sollte, den Sieg über die Zeit zu retten. Die Borussia rannte auch an, erzielte aber jedoch lediglich den Anschlusstreffer, sodass die Herthaner nach einer abermals turbulenten Hinrunde noch einen versöhnlichen Abschluss mit ihren Fans in der Ostkurve feierten. „Das war ein super Fight auf einem grausamen Acker“, sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. „Die Jungs haben Herz gezeigt und sehr mutig gespielt.“ Auch Trainer Tayfun Korkut war mit der Reaktion auf das 0:4 in Mainz zufrieden: „Man hat von der ersten Minute gesehen, dass wir heute da waren. Jetzt geht es drum, dass wir dranbleiben.“