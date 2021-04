Berlin-Westend - Es läuft einfach nicht bei Hertha BSC in dieser Saison. Nur einem Tag nachdem man die Verpflichtung von Wunschkandidat Fredi Bobic als neuen Nachfolger des im Januar entlassenen Managers Michael Preetz verkündete und somit ein Zeichen für die Zukunft setzte, holte die Gegenwart die Berliner bereits wieder ein. Vor den entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt vermeldete der Klub am Donnerstagmorgen und damit nur drei Tage vor dem Duell in Mainz (Sonntag, 18 Uhr, Sky) gleich drei Covid-19-Fälle im Team. Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Offensivspieler Dodi Lukebakio wurden positiv auf das Corona-Virus getestet.

Dabei scheinen die Blau-Weißen zunächst Glück im Unglück zu haben. Zwar ordnete das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf umgehend eine zweiwöchige behördliche Quarantäne für das gesamte Team an. Weil Hertha aber unmittelbar reagierte und eine lückenlose Kontaktverfolgung der vergangenen drei Tage, an denen nur zwei Mannschaftseinheiten stattfanden, nachweisen konnte, wurde lediglich Co-Trainer Neuendorf als Kontaktperson ersten Grades eingestuft. Zusammen mit Dardai, Hamzagic und Lukebakio musste sich Neuendorf direkt in häusliche Isolation begeben.

Jeder Corona-Test wird zur Zitterpartie

Der Trainings- und Spielbetrieb kann damit weiterlaufen. Zumindest vorerst. Denn jeder Schnelltest, jeder PCR-Abstrich in den nächsten 72 Stunden wird für Hertha nun zur Zitterpartie. Tritt bis Sonntag ein weiterer positiver Fall auf, könnte das Gesundheitsamt Hertha doch noch kurzfristig und vorrübergehend vom Spielbetrieb der Bundesliga ausschließen.

Passenderweise ging bereits am Mittwochabend bei den 36 Profiklubs der beiden höchsten deutschen Spielklassen ein Brandbrief der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ein. Der Verband verfolgt die jüngsten Corona-Ausbrüche mit zunehmender Sorge. In der Zweiten Liga befinden sich nach mehreren positiven Covid-19-Fällen derzeit Holstein Kiel, Sandhausen und der Karlsruher SC in Quarantäne. Die Klubs dürfen, anders als Hertha, derzeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wodurch sie nach ihrer Rückkehr vor einem terminlichen Mammutprogramm stehen.

Ein solches Szenario droht auch Hertha, falls sich das Virus auch im bezogenen Quarantäne-Quartier einnistet. Dann müsste Hertha in den kommenden zwei Wochen wohl ebenfalls pausieren – und ab Mai womöglich im Drei-Tages-Rhythmus um den Klassenerhalt kämpfen. Eine Verlängerung der Saison, wie in der vergangenen Spielzeit, als auch die Bundesliga während der ersten Pandemie-Welle für zwei Monate pausierte, schloss die DFL aufgrund der im Juni stattfindenden Europameisterschaft aus. Um ein Saisonende Ende Mai vielmehr zu garantieren, behält sich die DFL vor, die Klubs im Endspurt und analog zum vergangenen Jahr erneut in verpflichtende Quarantäne-Trainingslager zu stecken.



Wo, wie und wann sich das Trio bei Hertha angesteckt hat, bleibt unklar. Bereits seit Wochen und bevor es die DFL anordnete, kommen bei den Berlinern zusätzlich zu den zwei obligatorischen PCR-Tests innerhalb einer Woche täglich Schnelltests zum Einsatz. Um das Worst-Case-Szenario zu vermeiden, werden ab sofort jeden Tag PCR-Tests, die eine viel höhere Genauigkeit aufweisen, durchgeführt.

Friedrich und Fathi leiten Training

Unwahrscheinlich ist, dass Torhüter Rune Jarstein das Virus einschleppte. Der Norweger erkrankte nach seiner Rückkehr von der Länderspielreise an Covid-19 und befindet sich bereits seit zwei Wochen in Isolation. Während Jarstein länger über hohes Fieber klagte und vorerst nicht in den Trainingsbetrieb zurückkehren wird, soll das nun infizierte Trio bisher keine Symptome zeigen.



Zwangsweise rückt damit Arne Friedrich noch mehr in den Fokus. Der einst von Kurzzeit-Trainer Jürgen Klinsmann im Herbst 2019 als Performance Manager zurückgeholte und im Sommer zum Sportdirektor beförderte ehemalige Hertha-Profi soll das Team in Mainz coachen. Die für die Bundesliga nötige Trainerlizenz erwarb Friedrich bereits 2014 beim Trainerlehrgang. Erfahrung als Trainer aber hat der 41-Jährige seitdem nur von 2014 bis 2015 als Assistenzcoach der U18-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gesammelt. Unterstützt wird er von U23-Trainer Malik Fathi. „Wir werden diese herausfordernde Situation als Team annehmen und gemeinsam alles dafür tun, die nächsten Spiele erfolgreich zu bestreiten“, erklärte Friedrich.