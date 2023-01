Hertha-Fauxpas: Was das Fehlen von Plattenhardt in Florida mit sich bringt

Als die Spieler von Hertha BSC am Dienstag ihre Rollkoffer vom Bus ins schicke Legacy Hotel der IMG Academy in Bradenton zogen, war es schon dunkel in Florida. Die Unterkunft verspricht für die Tage im Trainingslager schöne Morgen für die Bundesligaprofis: „Wachen Sie mit Leidenschaft und Energie auf, umgeben von einer Fülle an erstklassigen Annehmlichkeiten“, heißt es auf der Hotel-Homepage. Nicht ganz so annehmlich sehen die grauen Berliner Morgen derzeit für Marvin Plattenhardt aus.

Der Hertha-Kapitän musste wegen seines Impfstatus zu Hause bleiben. „Wir haben das Thema im Vorfeld besprochen. Das ist kein Problem für uns. Wir nehmen es so, wie es ist, und werden das Beste daraus machen“, sagte Trainer Sandro Schwarz: „Platte wird bei der U23 trainieren und nach unserer Rückkehr wieder zu uns stoßen.“

Plattenhardt fehlt als Spezialist für Freistöße und Ecken

Während also Talente aus Herthas Nachwuchs-Teams wie Lukas Ullrich, Pascal Klemens, Julian Eitschberger oder Tim Goller die Hotelpools in Florida nutzen und sich auf dem Rasen Trainer Sandro Schwarz empfehlen können, trabt Plattenhardt mit den Hertha-Bubis über den Platz. Der Kapitän, Spezialist für Freistöße und Ecken, fehlt, wenn es in Florida um die Weiterentwicklung von Teamgeist, Feinabstimmung und das Üben der Standards geht.

Sowohl für Hertha als auch für Plattenhardt ist dies ein ziemlicher Fauxpas. Hat der Klub einfach verschlafen, die Einreisebestimmungen der USA zu prüfen? Oder kommt das Fehlen des 30-Jährigen dem Klub, der ja künftig vor allem auf seine Jugend setzen will, sogar gelegen? Schließlich drängt sich in U19-Nationalspieler Lukas Ullrich, 18, längst ein überaus talentierter Kerl auf der Linksverteidiger-Position auf, dem Hertha eine Perspektive bieten muss. Der Vertrag des umworbenen Berliners läuft Ende der Saison aus. Ebenso wie der von Plattenhardt.

Der feierte in der vorigen Katastrophen-Saison unter Felix Magath ein Comeback von den Vergessenen – und sicherte mit seinem Freistoßtor in der Relegation den Klassenerhalt. Aber als Abfangjäger weist er in dieser Saison schwache Statistiken auf und offensiv konnte er bislang eher wenig zum Torerfolg im System Schwarz beisteuern.

Wie Davie Selke und Vladimir Darida gehört Plattenhardt zu den Topverdienern im Team. Manager Fredi Bobic muss weiter sparen. Während er nach Angreifer Florian Niederlechner, 32, vom FC Augsburg am Mittwoch auch Fabian Reese, 25, von Holstein Kiel als Sommerzugang verpflichtet hat, ließ er Selke und Darida gerade ablösefrei ziehen. Und schon zu Saisonbeginn wurde am Beispiel Dedryck Boyata klar, dass das Kapitänsamt bei Hertha nicht als Weiterbeschäftigungsgarantie zu verstehen ist.