Hertha BSC fliegt ins Trainingslager nach Florida, wo ein neuer Topscorer wartet

Davie Selke war nicht unter den Profis von Hertha BSC, die sich am Montag zum Leistungstest trafen, um am Dienstag gründlich durchgecheckt und auf Weihnachtsbratenfettanteil geprüft ins Trainingslager nach Florida abzuheben. Der Stürmer, der in dieser Saison mit 13 Einsätzen und einem Tor nicht gerade zu denjenigen Profis zählte, die Hertha-Trainer Sandro Schwarz als Stützen des Teams einsetzte, wurde stattdessen auf dem Weg zum Medizincheck in Köln gefilmt. Beim dortigen 1. FC will der Stürmer seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Der 27-Jährige verlässt Hertha ablösefrei, entlastet aber die Personalausgaben nachhaltig – und bekommt in Köln einen Vertrag bis Juni 2024.

Fredi Bobic erwartet in der Rückrunde viel von Wilfried Kanga

In Berlin hatte Selke, der 2017 für 8,5 Millionen Euro mit großen Erwartungen und dem Versprechen, eines der größten deutschen Stürmertalente zu sein, verpflichtet wurde, nie den Durchbruch geschafft. Auch wenn er im Team und bei den Fans zu den beliebten, engagierten und fleißigen Profis zählte, ließ seine Effektivität auf dem Rasen auch nach der zwischenzeitlichen Leihe zu Werder Bremen zu viele Wünsche offen.

Bei Hertha soll das Spielsystem im Trainingslager in den USA nun noch mehr auf Stürmer Wilfried Kanga und dessen Laufwege zugeschnitten werden. Dem Sommerzugang gelangen vor der Winterpause zwei wichtige Treffer beim 2:1 gegen Schalke und beim 2:0 gegen Köln. „Willy arbeitet für drei. Da erwarte ich eine Explosion in der Rückrunde“, sagt Manager Fredi Bobic.

Außerdem hat Hertha ja nun diesen, äh, Neuen. Diesen jungen, treffsicheren, wendigen, schnellen und überaus fitten 2,08 Meter großen Kerl, der gerade das Hertha-Trikot mit der Nummer 22 überreicht bekam. In einem Video stellt sich der 21 Jahre alte Topscorer vor: „Okay, Hertha-Fans, ich bin Franz von den Orlando Magic, gebürtig aus Berlin. Frohes neues Jahr von mir.“ Dann schiebt er, mit leichtem US-Slang versehen, ein fröhliches „ha, ho, he“ nach.

Basketballer Franz Wagner wird Mitglied von Hertha BSC

Okay, Hertha BSC hat Franz Wagner, den deutschen Basketball-Nationalspieler und NBA-Senkrechtstarter, nicht als neuen Spieler, sondern als neues Vereinsmitglied präsentiert. Aber auch das hilft ja – beim Cross-Marketing zum Beispiel, bei der Reichweitengewinnung.

Schließlich trainiert das Team bis 14. Januar unweit von Orlando im Camp der IMG Academy in Bradenton. Es sind vier Testspiele an zwei Tagen angesetzt – gegen Club de Lyon FC (8. Januar, 20 Uhr), The Villages SC (23 Uhr), eine örtliche Talente-Auswahl (11. Januar, 18 Uhr) sowie gegen den Millonarios FC aus Bogota (23 Uhr). Trainer Schwarz will vor allem im Angriff Fortschritte sehen: „Im Ballbesitz und dem eigenen Offensivspiel müssen wir mehr Gefahr und Präzision entwickeln.“ Davie Selke hat er dafür nicht mehr eingeplant.