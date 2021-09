Berlin - Nach dem 0:6 bei RB Leipzig müssen sich alle beim Hauptstadtklub vorgekommen sein wie die abgewatschte CDU nach der Wahl. Doch Bundestag und Bundesliga haben unterschiedliche Ergebnis-Frequenzen. In der Politik gibt es echtes Zählbares nur alle vier Jahre. Im Fußball jede Woche. Statt Wahlkampf mit Worten gibt es den physischen Kampf mit Ball und Gegner. Die einzige Sprache, die zählt, ist die Körpersprache und bei der hatte Herthas Manager Fredi Bobic vergangene Woche beim Debakel in Leipzig bei den blau-weißen Profis das Aufbäumen vermisst. Am Sonnabend, um 15.30 Uhr haben die Spieler bei der Heimpartie gegen den Tabellenfünften SC Freiburg wieder die Wahl: Gemeinsam kämpfen und spielen oder wieder verlieren.

Fredi Bobic lobt Freiburg

Es gibt noch einen großen Unterschied zwischen Politikern und Sportlern. Im Kampf um die Gunst der Wähler werden die Konkurrenten nie gelobt, im Fußball schon. Fredi Bobic tat es Donnerstag bei der Presskonferenz. „Freiburg ist längst nicht mehr das kleine gallische Dorf. Mich überrascht es nicht, dass Freiburg noch kein Spiel verloren hat. Sie haben eine hohe Kontinuität in den vergangenen Jahren, die ist vorbildlich. Die Mannschaft spielt sehr intensiv.“

Im Umkehrschluss könnte man auch sagen. Genau da will der Manager, der seit vier Monaten im Amt ist, auch mit Hertha in Zukunft hin. Doch die akute Gegenwart sieht so aus, dass der Hauptstadtklub den dritten Saisonsieg benötigt, damit keine weitere Unruhe aufkommt.

Die Hertha-Anhänger fragen sich: Wie gut ist diese Mannschaft denn jetzt wirklich? Denn es gibt da diese Extreme: Zwei Klatschen mit dem 0:5 gegen Bayern und dem 0:6 in Leipzig und zwei Siege gegen die Aufsteiger VfL Bochum (3:1) und Fürth (2:1). Freiburg ist bereits am siebten Spieltag ein Indikator, wo sich Hertha in dieser Saison hinbewegt – Abstiegskampf oder stabiles Mittelfeld?

Dardai: „Bitte, keine Hemmungen!“

Trainer Pal Dardai hofft auf die richtige Reaktion seiner Spieler gegen Freiburg. Deswegen hat der Coach in dieser Woche nicht die Peitsche herausgeholt. Er weiß, dass sein Team noch immer eine sehr fragile Einheit ist. „Wir müssen gewinnen. Das kann man den Spielern nicht jeden Tag sagen. Das erhöht nur den Druck. Sie sollen ohne Hemmungen spielen“, erklärt Dardai.

Der Ungar hat in dieser Saison schon oft erfahren müssen, dass die Mannschaft immer wieder böse mit einem kollektiven Zusammenbruch überrascht. Dardai übt sich in Geduld, genau wie auch Manager Fredi Bobic. „Wir haben an der Kompaktheit, am Coaching untereinander in dieser Woche im Training gearbeitet. Ich habe auch versucht, die Jungs zu provozieren. Sie haben gut mitgemacht. Ich kann mich nicht beschweren. Jetzt muss es aber auch am Wochenende auf dem Platz funktionieren.“

Bobic und Dardai sprechen nach dem Rückschlag in Leipzig die selbe Sprache. „Man kann sich nicht einfach so ergeben. Entscheidend ist die Körpersprache. Die Spieler müssen sich hinterfragen. Das ist in dieser Woche passiert“, so der Manager.

Es ist das Prinzip Hoffnung, gepaart mit viel Geduld. „Siege sind wichtig. Die Jungs leben vom Selbstvertrauen. Wir sind auch nach dem 0:5 bei Bayern zurückgekommen. Wenn du fleißig kämpfst, kommt das Glück auf deine Seite“, sagt Bobic. Doch er weiß auch, dass Freiburg ein schwieriges Spiel wird.

Boyata und Jovetic wieder fit

Immerhin meldeten sich Abwehrchef Dedryck Boyata nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel und Offensivspieler Stevan Jovetic nach seiner Wadenverletzung in dieser Woche fit zurück. Dardai kann somit wieder auf seine bevorzugte Fünfer-Kette mit Kapitän Boyata in der Defensive bauen und gleichzeitig hoffen, dass der Montenegriner mit seiner Kreativität die zündende Idee entwickelt. Teamarbeit ist gefragt, genau wie bei der zukünftigen Bundesregierung.