Vergangenen Sonnabend wurde Hertha-Torhüter Rune Jarstein von den Fans gefeiert. Sie riefen seinen Namen, weil sie spürten, dass sein Comeback in Hälfte zwei des Testspiels gegen Babelsberg kein normales Comeback war. Es war ja auch keine normale Verletzung, die Jarstein außer Gefecht setzte. Der 37 Jahre alte Norweger hatte Corona – mit schwerem Verlauf, Charité-Aufenthalt und Herzmuskelentzündung, danach noch eine Knie-OP. Seit März trainiert Jarstein wieder mit dem Team. An diesem Freitag (19 Uhr) steht für Hertha BSC der nächste Test bei Energie Cottbus an.

Herr Jarstein, wie war es, nach 15 Monaten Pause, wieder zu spielen?

Es war ungewohnt, aber einfach ein geiles Gefühl. Ich bin total froh über diesen Tag. Dazu noch unsere Fans im Rücken. Die Stimmung war toll.

Gab es in den vergangenen Monaten auch Tage, an denen Sie dachten, dass Sie nie wieder auf dem Platz stehen?

Es war eine schwere Zeit. Mein Ziel war immer, zur Mannschaft zurückzukommen. Ich bin jetzt hier und fühle mich gut.

dpa/Sören Stache Zur Person Der norwegische Torhüter Rune Jarstein, 37, hat seit 2014 für Hertha BSC 164 Bundesligaspiele absolviert. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der Nationalspieler, der 2018 Fußballer des Jahres in Norwegen war, im März 2021 beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Dann warfen ihn eine Corona-Erkrankung mit Herzmuskelentzündung sowie eine Knie-OP zurück. Zur neuen Saison ist der dreifache Familienvater wieder fit – und einsatzbereit. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2023.

Gaben Ihnen die Zahlen beim Fitnesstest zum Saisonstart Sicherheit?

Zahlen sind eigentlich nicht wichtig. Meine Fitness ist sehr gut für den Start. Fußballerisch ist es okay, jeden Tag ein bisschen besser. Tests sind ein Ding, aber wichtiger ist, was ich auf dem Platz mache: das Torwarttraining und das Training mit der Mannschaft.

Sie hatten sich im April 2021 mit Corona infiziert. Zuerst war der Verlauf nicht gravierend.

Nach zwei Tagen dachte ich, okay, das ist wie eine Grippe. Aber nach drei Tagen fühlte es sich an wie: Jemand kommt rein in deinen Körper und übernimmt. Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper. Ganz anders als alles, was ich kannte. Ich hatte auch Corona im Februar, ich hatte damals auch fast 40 Fieber. Aber das war nicht zu vergleichen. Konstant 39,5 Grad Fieber. Tabletten halfen nicht. Ich konnte mich fast nicht bewegen.

Also kamen Sie ins Krankenhaus, brauchten einen Rollstuhl.

Ich war eine Woche im Krankenhaus und bin nach Hause gekommen und dachte, in einer Woche kann ich vielleicht wieder Fußball trainieren. Ich wusste noch nicht, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Nach zwei, drei Tagen war ich bei Untersuchungen. Ich sollte einfach ein EKG auf dem Fahrrad machen. Die Ärztin in der Praxis von Dr. Neye sagte: „Stopp. Nicht weitermachen. Es sieht nicht gut aus.“ Die Kurven gingen durcheinander.

War das beängstigend?

Ja, klar, ich wusste gar nichts über Myokarditis, ich hatte keine Ahnung. Das MRT zeigte eine Herzmuskelentzündung. Der Arzt sagte: „Wir machen in einem Monat ein neues MRT. Bis dahin darfst du absolut nichts machen.“ Okay, aber ich trainiere normalerweise jeden Tag. Ich wusste gar nicht, wie Ruhe geht. Darf ich wirklich nichts machen? „Nein. Nichts. Einen hohen Puls darfst du nicht haben“, sagte er. Ich habe also immer zwei Finger an die Halsschlagader gehalten, habe gezählt, gespürt. Ich durfte nicht über 70 Prozent von meinem Normalpuls kommen.

Nur Ruhe, wo Ihr bisheriges Sportlerleben voll Bewegung war?

Nach dem Krankenhaus waren sieben Kilo weg. Ich dachte, ich muss was machen, sonst ist mein Körper weg.

Waren Sie wütend? Enttäuscht? Traurig?

Nicht wütend, eher traurig. Ich musste weiter den Puls kontrollieren. Ich konnte nichts machen. Das Schlimmste, nach einem Monat habe ich ein neues MRT gemacht und dann haben sie gesagt: „Es ist nicht schlimmer, es ist nicht besser, wir machen in zwei Monaten ein neues MRT.“ Noch zwei Monate warten? Ich hatte doch schon einen Monat gewartet: Warum so lange? Noch zwei Monate ohne Training. Ich habe dann trotzdem nach zwei Monaten ganz lockere Übungen für die Beine gemacht.

Wer hat Sie motiviert?

Mein Ziel war immer, wieder vollkommen gesund zu werden. Nach vier Monaten sah es gut aus. Sie sagten: „Du kannst wieder neu anfangen.“ Ich hatte keine Angst, nichts. Es war wunderschön, ein gutes Gefühl, als ich wieder trainieren konnte. Die Zeit davor war vielleicht wie irgendwann mal mein erstes Jahr nach der Fußballkarriere. Ich habe zwei Monate in Norwegen jeden Tag mit meinen drei Kindern verbracht.

Wollten sie, dass ihr Vater weiter zu Hause bleibt?

Sie wollten, dass ich Fußball spiele. Das Spielen ist ganz anders als das Trainieren. Ich brauche Spiele, um in Spielform zu kommen.

Sandro Schwarz hat sich schon früh festgelegt, mit Oliver Christensen als Nummer eins in die Saison zu gehen. Was dachten Sie, als er das gleich öffentlich mitgeteilt hat?

Ich freue mich für Oliver. Es ist alles okay, ich trainiere jeden Tag. Und ich denke, der Trainer weiß, wenn er mich braucht, bin ich da. Was in der Saison passiert, weiß keiner. Wenn Oli spielt, unterstütze ich ihn, er ist ein super Junge, ein guter Torwart. Wir sind ein gutes Torwartteam und wir unterstützen uns alle zusammen. Ich habe viel Erfahrung. Nicht, dass ich immer die richtige Antwort habe. Aber vielleicht kann ich ihm oder einem der anderen Jungen helfen, ein besserer Torwart zu werden. Wir können alle voneinander lernen. Ich von ihnen, sie von mir.

Wie haben Sie denn Herthas entscheidendes Relegationsspiel erlebt?

Das war eigentlich das erste Spiel, in dem ich auf die Bank sollte. Ich war in Hamburg. Aber ich bin aufgewacht mit Fieber. Ich dachte so, das ist also meine Saison. Ich ging mit der Mannschaft spazieren. Dann wurde ich abgeholt. Um 20.20 Uhr war ich zu Hause in Berlin, mit 39,9 Grad Fieber auf dem Sofa. Ich habe das Spiel geguckt. Ich war kaputt, aber es war eigentlich gut, denn so konnte ich nicht so nervös sein. Schon einen Tag vorher hatte ich so ein gutes Gefühl. Ich wusste, wir schaffen das. Das Spiel war fantastisch von Anfang bis Ende. Yeah, habe ich am Ende geschrien, trotz Fieber.

Sie waren nicht bei der Kabinenansprache von Kevin-Prince Boateng dabei?

Da war ich schon auf dem Weg nach Berlin. Prince hat großen Respekt von uns allen. Er ist ein guter Spieler und ein guter Leader. Wenn er etwas sagt, hört man zu. Ich denke, er hat einen großen Anteil, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich habe noch in unsere Whatsapp-Gruppe geschrieben. „Glückwunsch. Yees.“ Dann bin ich eingeschlafen.

Hatten Sie während der Krankheit immer Kontakt zum Team?

Zur Mannschaft nicht so viel. Zu Fitnesstrainer, Physio und Arzt war immer guter Kontakt. Es hat immer jemand gefragt, wie es mir geht. Dann bin ich im August zurückgekommen – und kannte nur noch die halbe Mannschaft. So viele neue Spieler. Das war ein bisschen komisch.

Jetzt ist ein neuer Trainer da. Wie ist es mit Sandro Schwarz?

Mein erster Eindruck ist sehr gut. Er ist ein offener, netter und ehrlicher Mann. Er hat klare Meinungen. Man kann mit ihm sehr gut kommunizieren. Aber er hat auch klare Vorstellungen und ist streng in Punkten wie Disziplin beispielsweise. Das finde ich eine gute Mischung.

Wie sehen Sie Ihre Rolle? Boateng hat kürzlich gesagt, er sei so was wie der Papa im Team, aber natürlich will er auch spielen.

Bin ich dann der Opa? (lacht) Alle sind wir hier, um zu spielen. Das ist unser Beruf. Im Tor kann nur einer stehen. Ich bin 37 Jahre alt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Trotzdem bin ich ganz locker, mache keinen Stress. Früher war ich nicht so.

Hat die Erfahrung mit Corona Sie geduldiger gemacht? Druck genommen?

Ich hatte seit 21. März letztes Jahr keinen Druck, weil ich keine Spiele gemacht habe. Ich vermisse diesen Druck. Du gehst raus ins Stadion. Es ist voll. Diese Anspannung. Das vermisse ich. Darauf arbeite ich Tag für Tag hin.

Das Gespräch führte Karin Bühler.