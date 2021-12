Berlin - Erich Beer war hin-und hergerissen. „Naja, ein schönes vorgezogenes Geburtstagsgeschenk war der eine Punkt in Stuttgart nicht“, sagt die Legende von Hertha BSC, „aber nachdem ein 0:2-Rückstand aufgeholt wurde, war ich am Ende doch zufrieden.“ Am Donnerstag feiert Beer, den alle „Ete“ nennen, bei guter Gesundheit seinen 75. Geburtstag.