Meppen - Pal Dardai offenbarte, dass er vergangene Saison, nachdem er das Amt des Cheftrainers von Hertha BSC bereits ein zweites Mal in akuter Abstiegsnot übernahm, stets mit Bauchschmerzen in die Kabine gegangen sei. Das drohende Magengeschwür sei jedoch nach dem geschafften Klassenerhalt und insbesondere nach der verletzungsfreien und geräuschlosen Vorbereitung auf die neue Spielzeit verflogen. Nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison und dem knappen Sieg 1:0 (0:0) beim SV Meppen in der ersten Pokalrunde lässt sich festhalten: Von einem erneuten Magengrummeln ist Dardai nicht allzu weit entfernt. Auf jeden Fall bleibt weiterhin viel Arbeit. „Das war ein Pokalfight“, erklärte der Ungar nach Abpfiff. „Wir haben Meppens Druckphase überlebt und es spielerisch gelöst. Mit der Kleinigkeit, mit der Ecke, haben wir gewonnen.“

Das erste Spiel wird ja nicht nur von den eigenen Fans stets mit Spannung erwartet, insbesondere im Pokal, wo die Sehnsucht aller Blau-Weißen nach dem Einzug ins Pokalfinale im eigenen Wohnzimmer seit jeher ungestillt ist. Doch auch für Dardai und sein Trainerteam diente der Auftritt beim Drittligisten als erste Standortbestimmung. Das blau-weiße Gesicht hat sich schließlich nach der verkorksten Vorsaison und trotz zahlreicher kursierender Transfergerüchte bereits gehörig verändert. Für den Gradmesser schickte Dardai auch sofort alle Zugänge von Beginn an aufs Feld: Suat Serdar (Schalke) und Stevan Jovetic (Monaco) sowie die Rückkehrer Kevin-Prince Boateng (Monza) und Davie Selke (Bremen).