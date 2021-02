Berlin-Westend - Als Krzystof Piątek das erste Mal den Rasen des Olympiastadions betrat, ging ein Raunen bei seiner Einwechslung durch die Menge. Lange war die Vorfreude der Hertha-Fans auf einen Stürmer nicht mehr so groß gewesen. Schließlich galt die Verpflichtung des 25 Jahre alte Polen vom AC Mailand als Torversprechen, nachdem Piątek in Italiens Serie A mit 26 Treffern in 55 Spielen für reichlich Furore gesorgte hatte. Nun wird es etwas mehr als ein Jahr später am Sonntagnachmittag, wenn Hertha BSC den Tabellenzweiten RB Leipzig empfängt (15.30 Uhr, Sky), nicht erneut knistern. Zum einen liegt das bekanntlich an der Pandemie, die die Klubs zwingt, weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen. Zum anderen daran, dass Piątek gegen die Sachsen nicht von der Bank kommt, sondern in der Startelf von Trainer Pal Dardai stehen wird.

Dass der Nationalstürmer bei Hertha BSC gesetzt ist, hat seine Gründe. Einerseits ist er einer der Nutznießer des Trainerwechsels. Dardais Vorgänger Bruno Labbadia gab bereits in der Saisonvorbereitung recht deutlich zu verstehen, dass er andere Spielertypen präferiert. Deswegen verpflichtete Hertha kurz vor dem ersten Spieltag noch Jhon Cordoba vom 1. FC Köln. Anderseits profitiert Piątek davon, dass sein direkter Konkurrent um den Posten des Mittelstürmers derzeit verletzt fehlt. Der Kolumbianer, der Dardai aufgrund von muskulären Problemen noch gar nicht zu Verfügung stand, macht stetige Fortschritte und übt Druck auf Piątek aus. „Jhon soll nächste Woche wieder mit dem Team trainieren“, erklärte Dardai.

Piątek ist angekommen

Piątek selbst fühlt sich nach 13 Monaten in Berlin endlich angekommen. „Die Bundesliga ist anders als die Serie A. Man braucht etwa ein Jahr, um sich an die Verteidiger, das Tempo und die Räume im Spiel zu gewöhnen“, sagte er jüngst der Sportbild. „Jetzt weiß ich besser, wo ich die Chancen finde, um Tore zu erzielen.“ Dass er dabei bisher nicht nur auf die Kommandos von Labbadia und Dardai hören musste, sondern zunächst auch von Jürgen Klinsmann und kurzzeitig Alexander Nouri trainiert wurde, habe die Eingewöhnungsphase nicht leichter gemacht. „Jeder Trainer arbeitet anders: im Training, bezüglich der Taktik, in der Ansprache“, erklärte er.

Auch Dardai sieht Piątek auf einem guten Weg, nicht zuletzt durch seine drei Startelfeinsätze unter ihm, bei denen Piątek beim 1:3 in Frankfurt sein fünftes Saisontor erzielte. „Für einen Mittelstürmer ist es wichtig, dass man Vertrauen spürt und Selbstvertrauen hat“, erklärte der Trainer. „Sehr zufrieden“ sei er mit Piątek, auch weil der rund eine Autostunde südlich von Breslau aufgewachsene Blondschopf „für positive Stimmung in der Kabine sorgt“. Auf dem Platz sieht Dardai dagegen naturgemäß noch Steigerungspotenzial. Neben einer körperbetonteren Spielweise fordert er vom Angreifer beim Verteidigen mehr „taktische Disziplin“. Weil Piątek aber im Training „hart arbeitet und Gas gibt“, hofft Dardai, dass er das benötigte Spielglück schon bald erzwingt.

Sami Khedira vor Startelfdebüt

Hoffnung auf den ersten Sieg unter Dardai macht Arne Friedrich ausgerechnet die Konkurrenz, die Hertha in den vergangenen Wochen mehr und mehr auf die Pelle rückt. „Jeder kann in der Bundesliga im Moment gegen jeden gewinnen, auch wir gegen den Tabellenzweiten“, erklärte der Interims-Manager und versicherte: „Wir arbeiten sehr viel, aber die Erträge sind noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir müssen jetzt punkten, das wird immer deutlicher.“

Dafür, dass das bereits gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen gelingt, sollen auch die beiden Winter-Zugänge Nemanja Radonjic und Sami Khedira sorgen. Während Ersterer seine muskulären Probleme aus dem Stuttgart-Spiel überwunden haben und bereit sein soll, überlegt Dardai, Khedira nach dessen starkem 33-minütigem Auftritt beim VfB und guter Trainingswoche erstmals von Beginn an spielen zu lassen. „Wir müssen überlegen, wie er uns mehr hilft: von Anfang an oder zur zweiten Halbzeit?“, erklärte Dardai und stellte klar: „Wir sind mit Sami immer noch in der Aufbauphase.“

Die hat Piątek nach eigenem Ermessen mittlerweile abgeschlossen. Er merke, dass er jetzt immer mehr in seinen Rhythmus komme. „Deshalb“, so seine vollmundige Ansage, „werden wir in der nächsten Zeit den wahren Krzysztof Piątek sehen.“