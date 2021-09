Berlin-Westend - Die Nacht war kurz. Das änderte aber nichts an der prächtigen Laune von Pal Dardai. Zu gut tat der zweite Sieg in Folge. Besonders über Matchwinner Jurgen Ekkekenkamp geriet der Cheftrainer von Hertha BSC nach dem 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth ins Schwärmen. „Ich sage es ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie so einer bei uns gelandet ist“, erklärte der Trainer scherzhaft und lobte das Talent und die Professionalität des jungen Niederländers: „Er hat etwas Besonderes, wirklich. Dafür musst du geboren sein. Das kannst du nicht lernen.“

Dardai hatte Ekkelenkamp schon nach der Verpflichtung Ende August in den höchsten Tönen gelobt. Spätestens seit dem 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend weiß die ganze Bundesliga, welche Entdeckung die Blau-Weißen im weitgehend holprigen Transfersommer dann doch gemacht haben.