Berlin - Hertha BSC steckt nach der 1:6-Heimklatsche gegen RB Leipzig noch tiefer im Abstiegssumpf: Platz 15! Das Verrückte an diesem Spiel. Die Blau-Weißen hielten eine Stunde lang richtig gut mit. Erst nach der Roten Karte für Marc Kempf und dem Elfmeter begann das Debakel. Deswegen stärkt Manager Fredi Bobic auch nach dem siebten sieglosen Pflichtspiel in Folge Trainer Tayfun Korkut den Rücken. Und was sagt der Coach dazu? Korkut: „Ich brauche das nicht, das weiß Fredi auch!“