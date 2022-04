Wenn mal hier etwas von Politikern zu hören ist. Und mal da eine Bemerkung zum neuen Hertha-Stadion fällt, ist davon auszugehen, dass sich im Hintergrund tatsächlich etwas tut. Auch wenn eine Meldung vor dem Berliner Derby gegen den 1. FC Union (Sonnabend, 18.30 Uhr) gerade für Aufregung sorgt: „Traum vom eigenen Stadion an Herthas Lieblingsstandort im Olympiapark endgültig geplatzt“, hieß es plötzlich.

Warum dieser Aufruhr? Der Sportausschuss des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf hatte sich bei einer Sitzung gegen den Standort eines neuen Hertha-Stadions im Olympiapark ausgesprochen. Heike Schmitt-Schmelz (SPD), zuständige Bezirksstadträtin für Sport, verkündete diese Entscheidung am Dienstagabend. „Bezirk lehnt geplantes Hertha-Stadion im Olympiapark ab“, war daraufhin zu lesen. Dabei handelte es sich gar nicht um eine Entscheidung des Bezirksamtes, sondern um eine Empfehlung des Sportausschusses des Bezirksamtes.

Das Votum des Bezirksamtes fällt eindeutig aus

Demnach solle es im Olympiapark weder an der von Hertha BSC favorisierten Stelle an der Rominter Allee noch auf dem Maifeld ein neues Stadion geben. Als Gründe nannte die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf: die Lärmbelastung, die Verkehrssituation und den Denkmalschutz.

Knackpunkt am Standort Rominter Allee sind mehrere Wohnhäuser einer Berliner Genossenschaft, die abgerissen werden müssten. Die Genossenschaft hatte Angebote des Klubs für einen Verkauf abgelehnt. Gleichzeitig bestätigte Schmitt-Schmelz, dass der Bezirk sich Sorgen mache, dass das in unmittelbarer Nähe stehende Olympiastadion ohne den Hauptmieter Hertha BSC zum Millionengrab werden könnte. Das Votum des Sportausschusses in der Frage sei eindeutig, so Schmitt-Schmelz.

Hertha BSC reagierte am Mittwoch gelassen: „Es gibt keinen diesbezüglichen Beschluss des Bezirksamts. Die Aussagen sind die persönliche Meinung von Frau Schmitt-Schmelz, werden aber keinen Einfluss auf die guten Gespräche mit dem Senat haben.“

Hertha empfing zuletzt positive Signale aus der Politik

Tatsächlich wird Herthas Stadionfrage derzeit auf ganz anderer Ebene bearbeitet. Und tatsächlich gab es zuletzt aus der Politik positive Signale in der seit mehr als vier Jahren geführten Stadion-Debatte. Auch die Fan-Initiative „Blau-weißes Stadion“ sah die „politische Konstellation noch nie so günstig“. Hertha will ein reines Fußballstadion mit einem Fassungsvermögen von rund 50.000 Zuschauern bauen. Der Neubau soll mithilfe von Investoren komplett selbst finanziert werden.

Nicht zuletzt die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zeigte sich nicht nur vor ihrer Wahl, sondern erst vor einer Woche angetan, lobte die vorhandene Infrastruktur rund um den Olympiapark. „Hertha hat einen Vorschlag für den Stadion-Standort gemacht, der mich ziemlich überzeugt hat. Gut angebunden und ein Ort mit Tradition“, sagte die SPD-Politikerin.

Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin, zeigte sich am Mittwoch verwundert über die plötzliche Aufregung. „Ich erkenne zurzeit das Bemühen, im Olympiapark eine Lösung zu finden“, sagte er. Und zwar mit mehr Nachdruck als je zuvor. Die Verkehrsanbindung im Olympiapark sei ja nach wie vor optimal. Der LSB-Präsident hatte unter anderem das Maifeld als eine Standortmöglichkeit für ein neues, eigenes Hertha-Stadion genannt. Der Standort hänge aber auch von den Vorstellungen von Hertha ab.

„Es gibt ja auch Varianten am Rande. Darüber gibt es Gespräche zwischen Hertha BSC und der Senatsverwaltung. Finalisiert kann es werden, wenn die Wirtschaftlichkeit des Olympiastadions gesichert ist und das Stadion in das Gesamtkonzept des Olympiaparks eingebunden ist“, sagte Härtel (SPD). Dazu könne eventuell gehören, dass Hertha bei Spielen gegen Bayern oder den Lokalrivalen 1. FC Union, in denen mehr als 45.000 Zuschauer erwartet werden, Vereinbarungen mit dem Olympiastadion trifft. Härtel ist sich sicher: „Wenn sich alle Seiten aufeinander zubewegen, gibt es Lösungen auf dem Olympiagelände.“