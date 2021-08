Berlin-Westend - Pal Dardai hat gute Laune. Nach dem 1:0 Pokalsieg gegen Meppen bereitet der Ungar seine Spieler diese Woche für den Bundesligaauftakt beim 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr) vor. Dass dabei dem 45 Jahre alten Cheftrainer von Hertha BSC fast stets ein Lächeln auf den Lippen liegt, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen freute sich Dardai über die Rückkehr von Matheus Cunha, der, anders als manche seiner brasilianischen Vorgänger, pünktlich von den Olympischen Spielen nach Berlin zurückkehrte. „Das bedeutet, dass er will“, analysierte der Ungar und schob angesichts der vielen Wechselgerüchte um den frisch gebackenen Goldmedaillengewinner hinter: „Er hat sehr viele Angebote, aber auch ein Hertha-Herz. Am Wochenende können wir auf ihn zählen.“

Neben der verkündeten Verlängerung mit Abwehrchef Dedryck Boyata, der Belgier und alte wie neue Kapitän bleibt bis 2024 an Bord, durfte Dardai so kurz vor dem Ligastart auch ein neues Gesicht begrüßen, das seiner Mannschaft helfen soll, torgefährlicher zu werden: Marco Richter. Die Dienste der 23 Jahre alten Offensivkraft sicherte sich Hertha erst zu Wochenbeginn, lotste den U21-Europameister für sieben Millionen Euro vom FC Augsburg ins Westend. Der flexibel im Angriff einsetzbare Olympia-Fahrer stehe für „Torgefahr“, die er bereits beim Duell in der Domstadt für Hertha einbringen soll. „Wir haben ihn nicht umsonst geholt“, erklärte Dardai mit einem Schmunzeln.