Berlin - Neulich fiel mir beim Stöbern in alten Unterlagen ein Steckbrief über Pal Dardai in die Hände. Der war im Magazin Wir Herthaner erschienen. Die Heftreihe gibt es schon lange nicht mehr. Der Frage-Antwort-Bogen stammte vom August 1997. Dort sagte Dardai, damals gerade einmal 21 Jahre jung und erst ein paar Monate in Berlin, zum Stichwort Fans: „Die sind für mich alles, denn sie sind eine große Unterstützung für mich und die Mannschaft.“