Berlin - Es war damals der Supercoup von Fredi Bobic. Der Manager holte im Sommer 2017 Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt. Ein Jahr später stand der Junge aus dem Wedding auf dem Balkon am Römer, sang, jubelte mit dem Team über den 3:1-Pokalsieg gegen den FC Bayern. „Bruder, du hast gerufen: Spiel den Ball lang. Bruder, ich habe den Ball lang gespielt und dann …“, erklärte er mit voller Freude das 1:0 von Torschütze Ante Rebic. Die Eintracht-Fans feiern diese Sätze auch heute noch. Boatengs Jubelansprache hat Kult-Status in der Hessen-Metropole. Das alles ist vier Jahre her.

Boateng muss sich unangenehme Fragen gefallen lassen

Es war eine der schönsten Saisons für den Mittelfeldspieler, die er in seiner Karriere erleben durfte. Doch nach einem Jahr wechselte er wieder. US Sassuolo, FC Barcelona, AC Florenz, Besiktas Istanbul und zuletzt Zweitligist AC Monza, bevor er endgültig seinen Traum erfüllen konnte – noch einmal für Hertha BSC, seinem Verein, bei dem er als Jugendlicher aufwuchs, spielen. Bobic, im Sommer zu den Blau-Weißen gewechselt, machte es möglich. Doch aus der Anfangsfreude ist längst eine Pflichtaufgabe geworden. Die Anfangseuphorie ist verflogen. Denn Boateng und Hertha erwischten einen Fehlstart in der Bundesliga. Nur sechs Punkte nach sieben Spielen ist eindeutig zu wenig. Boateng muss sich unangenehme Fragen stellen lassen, zum Beispiel die nach seiner Fitness. Mit 34 Jahren hat er körperliche Defizite, sodass er noch nicht ein Spiel über 90 Minuten bestreiten konnte.

Doch der Prince ist keiner, der sich zurückzieht. Er geht dann erst recht in den Angriffsmodus und sagt ehrlich über die ersten Monate bei seinem Heimatklub: „Ich spiele vielleicht nicht besonders gut, das sehe ich auch ein. ,Was kann ich besser machen?‘, das frage ich mich jeden Tag. Man muss eines verstehen: Ich bin nicht als 25 Jahre alter Prince Boateng hierhergekommen. Das wusste ich vorher, das wusste der Verein vorher. Ich bin nicht hierhergekommen, um Messi oder Ronaldo zu sein.“

Der Mittelfeldspieler soll in erster Linie Leitwolf in einer jungen und zum Teil verunsicherten Mannschaft sein. Trainer Pal Dardai betont es auch immer wieder: „Kevin-Prince ist mit seiner Erfahrung wichtig für das Team. In der Kabine und auf dem Platz. Er ist immer dabei, das war die Abmachung.“ Ob er immer spielt, ist eine ganz andere Frage. Das hängt auch mit seiner Fitness zusammen. „Vielleicht spiele ich in dieser Saison kein Spiel über 90 Minuten, vielleicht spiele ich die nächsten zehn Spiele über 90 Minuten. Das kommt auf die Situation an“, erklärt Boateng. Für ihn ist etwas ganz anderes viel entscheidender. „Ich habe volle Rückendeckung von der Mannschaft. Das ist mir sehr wichtig“, sagt er.

Auch Eintracht Frankfurt kann nicht zufrieden sein

Und mit diesem Selbstverständnis gibt er auch die Marschroute für das Auswärtsspiel am Sonnabend um 15.30 Uhr bei seinem Ex-Klub Frankfurt aus. „Man muss sich darauf einstellen, dass es wehtun wird“, sagt er. Der Mittelfeldspieler meint damit die Zweikämpfe, die Fouls und das hohe Tempo gegen die Hessen. Denn auch die Frankfurter (Platz 13) können genau wie Hertha (14) nicht mit dem Saisonstart zufrieden sein.

Boateng will mit den Blau-Weißen endlich die Wende einleiten und sagt: „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Wir sind in einer schwierigen Situation. Aber genau dann hast du die Möglichkeit, daran zu wachsen.“ Mit Attacke und Optimismus will er das Team bei der Partie gegen seinen Ex-Klub führen: „Ich freue mich auf das Wiedersehen, aber 90 Minuten wird es keine Freunde geben.“ Denn die Party am Römer ist schon lange Geschichte.