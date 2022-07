Es ist ein kleines Fußball-Paradies, das seit zehn Jahren knapp zehn Kilometer westlich der kleinen englischen Stadt Burton upon Trent steht. Ein Dutzend Fußballfelder, deren Rasen grüner nicht sein könnte, voll ausgestattete Krafträume inklusive Anti-Gravitations-Laufbändern, dazu Whirlpools sowie Schwimmbecken zur idealen Regeneration und Hydrotherapie – das St. George's Park National Football Centre bietet alles, was es für ein erfolgreiches Trainingslager braucht, und noch mehr. Eine Erkenntnis, die auch Fredi Bobic dazu bewegt haben dürfte, die Mannschaft von Hertha BSC für diesen Sommer im sogenannten Home of England einzubuchen.

Trainingslager der englischen Nationalmannschaften

Wo sich sonst die englischen Nationalteams zu ihren Lehrgängen versammeln und auf große Turniere vorbereiten, weilt also seit Dienstag nun Hertha BSC um Trainer Sandro Schwarz. Bis zum 23. Juli absolvieren die Berliner in England ihr zweites Trainingslager des Sommers. Fredi Bobics Arbeitsauftrag an Schwarz und dessen Schützlinge ist eindeutig: Unter perfekten Bedingungen sollen sie sowohl sportlich als auch in Sachen Teamchemie die Grundlage für einen gelungenen Saisonstart legen.

Es war dabei eine ungewöhnlich große Berliner Reisegruppe, die am Dienstag ihre Zimmer im ebenfalls großen Hotel des Fußball-Paradieses bezog. Allein 33 Spieler war der Hertha-Tross stark, sodass es kaum überrascht, wenn Trainer Schwarz sagt: „Die Gruppe wird sich noch verändern.“ Zumindest vorerst sind aber auch Wechselkandidaten wie Santiago Ascacibar und Krzysztof Piatek in Burton upon Trent mit von der Partie. Natürlich ebenfalls mit an Bord des Fliegers nach England waren die Zugänge des bisherigen Sommers. Für Mittelfeld-Mann Ivan Šunjić war das Ankommen im Trainingslager gar ein Zurückkommen. Im Frühjahr 2014 war der Neu-Berliner als Jugendnationalspieler mit von der Partie, als sein Heimatverband den Trainingskomplex kurzzeitig zum „Home of Kroatien“ machte. So konnte Šunjić schon vor der Abreise schwärmen: „Es ist ein toller Ort mit einer großartigen Ausstattung. Wir werden es dort genießen.“

Aber natürlich steht in den kommenden Tagen deutlich mehr auf dem Plan als das bloße Genießen der englischen Luft, über die Geschäftsführer Bobic vor ein paar Wochen sagte: „Da riecht es nach Fußball.“ Oder um es in den Worten von Trainer Schwarz auszudrücken: „Es gibt viele Themen, die es mit Intensität, mit Zug und mit Schärfe zu bearbeiten gilt.“ Allen voran physisch sieht man sich bei Hertha nach drei Wochen Vorbereitung bereits auf einem guten Weg und Stand. „Allerdings ohne dass wir uns darauf ausruhen werden“, so Schwarz. Bedarf zur „Feinjustierung“ sah der 43-Jährige vor der Abreise unter anderem in der Arbeit gegen den Ball sowie mit Blick auf die Geschwindigkeit im Vorwärts- und Tiefenspiel.

Hertha will und muss den Aufenthalt in England nutzen, um sich gegenüber der aktuellen Form noch einmal deutlich zu verbessern. Auch, weil nach dem Trainingslager hierfür nur noch sehr wenig Zeit bleiben wird. Eine Woche nach der Rückreise in die Berliner Heimat startet die Saison für Hertha mit dem DFB-Pokalspiel bei Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig (31.7.). Während dieses gleich eine dieser Alles-oder-nichts-Partien sein wird, steht bei den für die kommenden Tage angesetzten Testspielen noch nicht ganz so viel auf dem Spiel.

Dafür sind die bereits angekündigten Partien gegen Derby County, West Bromwich und den Premier-League-Klub Nottingham Forest wertvolle Möglichkeiten zum gegenseitigen Finden und Einspielen sowie eine weitere Standortbestimmung. Nicht zuletzt für Trainer Schwarz, der mögliche Wackelkandidaten sicherlich auch an den Leistungen der kommenden Tage messen dürfte, und bereits ankündigte, noch „das eine oder andere Spiel mehr“ geplant zu haben.

Aber auch abseits des Sportlichen nimmt die gemeinsame Zeit für Herthas Mannschaft eine Schlüsselrolle auf dem Weg zu einer bestenfalls weniger turbulenten Saison als der vergangenen ein. Es ist kein Geheimnis, dass in Trainingslagern nicht nur fußballerisch, sondern auch mit Blick auf Teamchemie, Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt etwas entstehen soll. „Es ist immer gut, wenn man zusammen unterwegs ist“, betonte auch Ivan Šunjić zuletzt, „wenn man gemeinsam in einem Hotel wohnt, jeden Abend zusammen isst und sich kennenlernt.“

Sandro Schwarz bestimmt Hertha-Kapitän und Stellvertreter

Ob Hertha auf dem Weg zum größtmöglichen Zusammenhalt auch von der großen Kletterwand und der kleinen Hochseil-Anlage im Trainingszentrum Gebrauch macht, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass Herthas Spieler am Ende ihrer Zeit in England auch ihre neuen Repräsentanten wählen werden. Zwar kündigte Trainer Schwarz bereits an, seinen Kapitän und dessen Stellvertreter selbst bestimmen zu wollen, aber „der Mannschaftsrat wird aus der Mannschaft heraus bestimmt“.

Es ist also ein facettenreiches Programm, das bei der Hertha bis zum Ende der nächsten Woche in Burton upon Trent auf der Agenda steht. Wie der aktuell noch sehr große Kader der Alten Dame aussieht, wenn diese am 23. Juli zurück in Berlin aus dem Flieger steigt, wird sich hingegen genauso erst noch zeigen wie der fußballerische Fortschritt durch das Trainingslager. Sollte dieser allerdings nur ansatzweise so umfassend sein wie die Möglichkeiten, die der rund 133 Hektar große St. George's Park der Mannschaft aktuell bietet, wird sich die Reise nach England gelohnt haben.