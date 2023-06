Kampf gegen die Uhr: Bis Mittwoch muss Hertha BSC im Lizenzverfahren liefern

Absteiger Hertha BSC steht im Verfahren um eine Lizenz für die zweite Fußball-Bundesliga vor der nächsten Entscheidung. Bis zum Mittwoch müssen die Berliner Bedingungen erfüllt haben, die dem Verein in der ersten Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am 20. April auferlegt wurden. „Die DFL verlangt, dass der Verein die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit für die neue Saison nachweisen kann. Da gibt es mehrere Baustellen: Zum einen ist es das Invest von 777, die sich committet haben, bis zu 100 Millionen Euro zu investieren, aber auch Darlehen und Fremdkapital“, sagte Thomas E. Herrich im vereinseigenen Interview über die aktuelle finanzielle Lage. Sollte Hertha die Bedingungen nicht erfüllen können, droht dem Verein ein Neustart in der Regionalliga.

„Darum ging es in den letzten Wochen, die Wirtschaftlichkeit für die Lizenz hinzubekommen. Da sind wir gute Dinge, dass wir das in der nächsten Woche schon hinbekommen“, sagte Präsident Kay Bernstein dem Deutschlandfunk am Sonntag.

Knackpunkt für die Lizenzerteilung ist für die Berliner eine 40 Millionen Euro-Anleihe, die im November 2023 zurückgezahlt werden müsste. Sie würde dem in den letzten Jahren stark defizitär wirtschaftenden Verein ein nicht zu stopfendes Loch in den Etat reißen. Mit einer Verlängerung der Leihe um zwei Jahre will Hertha dieses Hindernis umschiffen.

Ein drastische „Cost Cut“ ist notwendig

„Eine Verlängerung der Anleihe zu besseren Konditionen würde uns bei Zustimmung bis zum 19. Juni einen wichtigen Nachweis für die Lizenz gegenüber der DFL ermöglichen“, sagte Herrich. Die DFL hat Hertha im Anschluss daran zwei Tage Fristverlängerung gewährt.

Das Warten auf die Lizenz verzögert möglicherweise auch die Klärung der Trainerfrage. Eigentlich hatte Hertha angekündigt, die Entscheidung nach dem letzten Saisonspiel öffentlich zu machen. Bernstein ließ aber wenig Zweifel daran, dass Pal Dardai die Mannschaft auch in der zweiten Liga trainieren wird. „Wir sitzen aktuell, die sportliche Leitung mit Pal in guten Gesprächen, dass der Weg mit Pal weitergeht. Von daher werden wir es in den nächsten Tagen verkünden“, sagte er. Noch sei aber nichts unterschrieben. Dardai weilt unterdessen vorerst im Urlaub in Ungarn, wie er der „Bild“-Zeitung sagte.

Der 47-Jährige steht für den ausgerufenen Berliner Weg, der mit Spielern aus der Nachwuchsakademie und erfahrenen Profis aus dem aktuellen Kader fortgesetzt werden soll. „Es muss einen drastischen Cost Cut geben. Wir müssen den Kader drastisch reduzieren“, sagt Herrich, „dann wird es uns auch gelingen, von uns selbst heraus zu wirtschaften, ohne ständig fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.“