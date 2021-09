Berlin - Ein kurzes Lächeln und ein gehobener Daumen. Ganz klar: Krzysztof Piatek steht unmittelbar vor seinem Comeback bei Hertha BSC. Trainer Pal Dardai stellt dem Mittelstürmer nach seinem fiesen Knöchelbruch im Mai für das kommende Spiel bei RB Leipzig (Sonnabend, 15.30 Uhr) jedenfalls schon einmal einen Joker-Einsatz in Aussicht. Dass die Leidenszeit vorbei ist, sieht man Piatek beim Betreten des Schenckendorffplatzes derzeit in gleich doppelter Hinsicht an. Denn neben der guten Laune und der positiven Gestik ist unübersehbar: So richtig rund läuft Piatek noch nicht.

„Das ist normal nach so langer Zeit“, erklärt Dardai, der den Polen gegen Greuther Fürth noch nicht in den Kader berief. Noch war Vorsicht geboten. Dardai: „Wir müssen nach so einer langen Pause aufpassen und wollen nichts kaputtmachen.“ Erst in der vergangenen Woche war Piatek erstmals wieder im Mannschaftstraining zu sehen. Absolvierte gemeinsam mit den Rückkehrern Davie Selke und Marvin Plattenhardt erste Einheiten mit dem Team. Während Selke für die letzte halbe Stunde gegen Fürth eingewechselt wurde, stand Plattenhardt in der Startelf und hielt bis zur Halbzeit durch. Piatek hingegen gehörte nicht zum Kader. Nach so langer Pause wollte man abwarten, wie der Körper auf die Belastung reagiert. Bloß nichts überstürzen und den Polen lieber noch schonen.