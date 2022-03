Berlin - Am Ende ging alles dann doch sehr schnell. Kurz nach zehn Uhr war Fredi Bobic auf dem Olympiagelände am Sonntagvormittag vorgefahren, bereits eine gute Stunde später verkündete Hertha BSC genau das, was eigentlich schon am Vorabend mit der 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach besiegelt war: das Aus von Trainer Tayfun Korkut. „Nach verheißungsvollem Start haben wir nun offen und klar die Entwicklung der Leistungen und Ergebnisse analysiert. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung vorzunehmen“, wurde Sportchef Bobic in der offiziellen Vereinsmitteilung auf der Homepage zitiert und fuhr mit seiner Elektro-Limousine wieder davon.

Entlassung Korkuts ist eine erste Niederlage für Bobic

Die Entlassung Korkuts ist auch eine erste Niederlage für Bobic selbst. Obwohl die Ergebnisse und vor allem die Leistungen der Mannschaft nicht für die Arbeit Korkuts sprachen, hielt er an seinem Trainer, mit dem er den ebenfalls erfolglosen Pal Dardai im vergangenen Jahr ersetzt hatte und mit dem er schon in Stuttgart erfolgreich zusammengearbeitet hatte, in den vergangenen Wochen fest. Selbst ein kolportiertes Zerwürfnis mit Sportdirektor Arne Friedrich bezüglich dieser Treue zu Korkut nahm Bobic offenbar in Kauf, um nach dem neunten sieglosen Spiel in Folge und nach 104 Tagen gemeinsamer Arbeit in Berlin nun doch die Reißleine ziehen zu müssen. Innerhalb weniger Tage sind nun Friedrich sowie Korkut weg und der Sportchef in der Bredouille, einen Treffer landen zu müssen. Denn: Hertha BSC belegt nach der eigenen Niederlage und dem Punktgewinn des VfB Stuttgart bei Union Berlin den vorletzten und damit ersten direkten Abstiegsplatz.

Die Abwärtsspirale, die man mit dem überraschenden 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund im letzten Spiel des vergangenen Jahres gestoppt zu haben glaubte, hatte sich zuletzt existenzbedrohend weitergedreht. Mit jeder Woche rutschte Hertha immer tiefer in den Abstiegssumpf, wähnte sich, vielleicht auch ob des Sieges gegen Dortmund, fälschlicherweise in ruhigeren Gefilden der Bundesliga. Man kann Tayfun Korkut nicht unterstellen, dass er nicht alles probiert hätte, um dem Trend entgegenzuwirken. Coronabedingte Ausfälle konnte man dem Ex-Trainer nicht ankreiden, unverständliche Personalentscheidungen bezüglich seiner Startformationen hingegen schon.

Dass er in Mönchengladbach, seinem persönlichen Endspiel, auf eine stabile Defensive setzte, war nachvollziehbar. Dass die kreativen und torgefährlichen Suat Serdar, Marco Richter und Jurgen Ekkelenkamp erst nach der Halbzeit eingewechselt wurden, verwunderte genauso sehr, wie das wahrscheinlich zu lange Festhalten von Fredi Bobic an seinem Wunschtrainer. Der hat, genau wie sein Vorgänger Pal Dardai, keine Entwicklung in der Mannschaft herbeiführen können und geht mit 0,69 Punkten pro Partie als zweitschlechtester Trainer in die Vereinsgeschichte ein.

Dass dieses Team weiterhin führungs- und identitätslos wirkt, kann ein Grund für das Scheitern des zweiten Hertha-Trainers – dem siebten in den vergangenen knapp drei Jahren – in dieser Saison sein. Die Schuld für die Zusammenstellung der Mannschaft ist nicht nur bei Fredi Bobic zu suchen. In seiner bisherigen Amtszeit konnte er freilich noch nicht alle vorherigen Fehler ausmerzen. Noch dazu ist er in einem instabilen und hochexplosiven Vereinsgebilde neben seiner eigentlichen Arbeit viel mehr noch als Vermittler und Krisenmanager gefragt.

Im Falle eines Abstiegs aber wird auch die Arbeit des zuvor in Frankfurt so erfolgreichen Sportchefs hinterfragt werden. Um genau dieses Szenario abzuwenden, hat Hertha BSC noch acht Spiele Zeit. Fredi Bobic liegt richtig, wenn er sagt, dass es noch ausreichend Möglichkeiten gibt, „um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen“. Dafür wolle man alles tun, „dass alle Beteiligten noch mal intensiver für die Situation sensibilisiert sind“. Seine Hoffnung: „die positiven Effekte eines Neuanfangs“.

Ibisevic, Funkel, Kovac oder doch ein anderer Trainer?

Namen für diesen Neuanfang kursierten am Sonntag jede Menge. Vedad Ibisevic, der das Training am Sonntag leitete, als interne Variante; Friedhelm Funkel als der kurzfristige Retter, der er bereits vergangene Saison beim 1. FC Köln war; Niko Kovac als der Trainer, der erst im Sommer kommen sollte und sich vielleicht durch seinen früheren Frankfurt-Weggefährten Bobic schon von einem vorzeitigen Engagement in seiner Heimatstadt Berlin überzeugen lässt. Als weitere Namen kursierten rund um das Olympiagelände die Namen David Wagner und Daniel Farke, die nach ihrem Job-Aus in der Schweiz und in Russland verfügbar sind. „Über die Nachfolge auf dieser Position werden wir informieren, sobald diese Personalie abschließend geklärt ist“, ließ Hertha BSC in der Vereinsmitteilung noch verlauten.

Fredi Bobic wird sich am Sonntag nach dem Verlassen der Geschäftsstelle so seine Gedanken gemacht, Gespräche geführt und noch eine Nacht darüber geschlafen haben, wer denn der geeignetste Nachfolger für Tayfun Korkut sein wird. Ganz so viel Zeit sind acht Spiele dann eben doch nicht mehr, und einen weiteren Fehlgriff darf sich auch Fredi Bobic in der Frage der Neubesetzung des Trainerpostens nicht erlauben. Das würde seinem Ruf schaden, aber vor allem den Krisenklub Hertha BSC in noch tiefere Abgründe stürzen.