Die Arbeit am Vormittag war getan. Kapitän Niklas Stark ging nach dem Training direkt auf die Traube an Journalisten zu – mit Mindestabstand, versteht sich. Am grauen, kalten Novembermittwoch dampfte seine graue Trainingsjacke. Körperhitze und Schweiß, denn es lag eine 90-minütige, harte Einheit hinter dem Innenverteidiger von Hertha BSC. Vor ihm und seiner Mannschaft liegt das Derby am Sonnabend um 18.30 Uhr in der Alten Försterei gegen den 1. FC Union.