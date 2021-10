Berlin - „Ignatz“ fegte Donnerstag über das Vereinsgelände von Hertha BSC. Mit hoher Geschwindigkeit setzte er zur Attacke an. „Ignatz“ ist kein neuer Spieler der Blau-Weißen. Es ist der Herbststurm, der Schrecken in Deutschland verbreitet. Als die Kastanienbäume am Schenckendorffplatz von einer starken Böe durchgeschüttelt wurden, liefen Trainer Pal Dardai und Sportdirektor Arne Friedrich über den Hof zur Pressekonferenz. Einen echten Sturmlauf am Sonnabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnte Hertha nach der Flaute zum Saisonstart jetzt auch gut gebrauchen.

Fortschritte gegen Frankfurt

Die Hoffnung dafür ist da und auch berechtigt. In der Mannschaft hat sich einiges in den vergangenen Wochen getan. Die Fortschritte waren vor sechs Tagen beim 2:1-Auswärtssieg in Frankfurt erkennbar. Die Spieler traten auf dem Platz als Team auf, kompakt im Mittelfeld, zweikampfstark und mit Druck nach vorne. Vielleicht denken einige Skeptiker, dass das alles nur ein laues Lüftchen war und der Hauptstadtklub sich nach einem Sieg wieder als launische Diva präsentiert und die Leistung wie weggeblasen ist. Doch dieses Image der Nicht-Konstanz, das Hertha in den vergangenen Jahren oft unfreiwillig erzeugte, will Trainer Pal Dardai beenden. Er will keine stürmischen Zeiten mehr bei seinem Verein. Ruhig wie eine Eiche, der der Sturm nichts anhaben kann, erklärt die Vereinsikone sachlich, aber auch mahnend: „Natürlich wollen wir eine Serie aufbauen, aber nicht mit großer Klappe, sondern mit Taten!“

Der bodenständige Ungar will damit nicht nur seine Spieler warnen, die vielleicht übermütig nach dem Auswärtserfolg sein könnten und wieder mal zum Schlendrian neigen könnten. Für Dardai ist es eine Mission geworden, allen zu erklären, dass diese hektische Hauptstadt, die immer nach dem Größten greifen will, etwas bescheidener sein sollte, um nicht an hohen Ansprüchen und aufgebautem Druck zu scheitern. So stellt er auch nur fest: „Wir haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Die Jungs haben gelernt, dass wir diszipliniert sein und uns gegenseitig pushen müssen. Wir müssen gemeinsam attackieren und dabei Spaß haben.“

Einen Appell an die Spieler hat er dann doch: „Wenn du Sportler bist, dann musst du die gute Leistung bestätigen. Das muss von selber kommen.“ Dardai glaubt fest daran, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen weiterentwickelt hat, nachdem sein Team erst Anfang September final zusammengestellt war.

Der Coach bittet seit Wochen um Verständnis, obwohl einige Unbelehrbare ernsthaft meinen, dass ein Trainerwechsel sinnvoll sei. Dardai fordert nur Geduld von allen: „Das braucht alles Zeit. Die haben wir jetzt genutzt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir wollen uns stabilisieren. Das ist jetzt eine Riesenchance, in der Tabelle nach oben zu springen.“ Dann würde sich auch der Sturm rund um Hertha zum Saisonanfang wieder legen.

Luca Netz kehrt erstmals nach Berlin zurück

Als noch nicht mal das erste Pflichtspiel absolviert war, regten sich einige schon über den Vereinswechsel des Talents Luca Netz auf. Der 18-jährige Außenverteidiger verließ die Blau-Weißen in Richtung Gladbach und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026. Sonnabend kommt Netz zurück ins Olympiastadion. Ein Pfeifkonzert der Hertha-Fans ist auf einer Wahrscheinlichkeitsskala von eins bis zehn bei mindestens acht einzuordnen.

Sportdirektor Arne Friedrich sieht im Gegensatz zu den Anhängern diese Personalie ohne weitere Gefühle. „Es ist sehr schade, dass wir uns im Sommer mit Luca nicht einigen konnten. Wir haben ihm einen ordentlichen Vertrag angeboten. Im Fußball ist es so. Er hat sich anders entschieden. Wir sehen es nicht emotional. Wenn gepfiffen wird, dann ist es so. Das ist mir relativ egal. Es ist nebensächlich. Wir haben ein schwieriges Heimspiel. Darauf liegt unser Fokus.“ „Ignatz“ wird Sonnabend dann schon lange vorübergezogen sein, wie vielleicht auch ein paar Fragezeichen, wenn das Spiel beendet ist.