Berlin-Westend - Ein ganz kleines bisschen Skepsis schwingt bei Pal Dardai noch mit. Als würde der Trainer von Hertha BSC diese perfekt verlaufene Vorbereitung selbst nicht so recht für möglich halten. „Ich warte, wann kommt der Blitz. Es ist auch nicht normal, wenn alles so gut läuft“, sagte Dardai vor dem Bundesliga-Start am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Traditionsduell beim 1. FC Köln.

Keine Verletzten außer den Langzeit-Ausfällen Rune Jarstein und Krzysztof Piatek und vor allem wieder eine Mannschaft, die den Namen verdient. Auch Fredi Bobic sieht alles bereitet für eine Saison ohne die großen Sorgen der jüngeren Vergangenheit. „Es ist eine Mannschaft, die will, die hungrig ist“, sagte der neue Geschäftsführer. Früher habe jeder nur an sich selbst gedacht, nun sei Hertha „als Truppe zusammengekommen“. Ein Verdienst von Dardai.