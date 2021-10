Berlin - Es gibt nicht nur faire Verlierer, es gibt auch faire Gewinner. Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, bewies seine Gentleman-Qualitäten nach dem 2:1 bei Hertha BSC eindrucksvoll. „Wir waren am Ende die glücklichen Sieger“, erklärte der Fußballlehrer aus dem Breisgau. Der erfahrene Coach ließ sich von dem Höhenflug seines Teams, welches sich ungeschlagen mit 15 Punkten im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat, nicht besonders beeindrucken. Ganz sachlich erklärte Streich den Grund dafür. „Die Mannschaft zeigt sich sehr stabil, sehr homogen. Wir haben viele Spieler, die schon lange Jahre dabei sind. Manche vier, fünf Jahre, manche zwölf. Wir haben hier keinen, der nach zwei guten Jahren irgendwo hinrennt. Über die Sozialkompetenz der Spieler kann ich nur den Hut ziehen“, lobte er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz in den Katakomben des Olympiastadions das langjährige Wir-Gefühl.

Der SC Freiburg ist ein zusammengewachsene Einheit

Die Sätze waren gesprochen und der sechs Meter neben Streich sitzende Hertha-Trainer Pal Dardai nickte zustimmend, fast dankend. Freiburgs Trainer – seit knapp zehn Jahren beim SC als Trainer des Bundesligateams im Amt – hatte spitzbübisch mit seiner Erfolgserklärung aufgezeigt, was bei Hertha in den vergangenen Jahren fehlte. Eine zusammengewachsene, verschworene Einheit auf dem Platz. Den gibt es einfach nicht per Knopfdruck. Vor drei Jahren rettete sich Freiburg in der Saison 17/18 noch knapp als Tabellenfünfzehnter vor dem Abstieg, jetzt fährt der Klub durch Kontinuität und mit Geduld die Ernte ein.

Das alles ist im beschaulichen Freiburg so einfach möglich. In der Hauptstadt dagegen herrscht bei den Fans, die Herthas Heimniederlage mit Pfiffen quittierten, und einigen mit einem unruhigen Hang zur Hektik neigenden Journalisten mal wieder Ungeduld. Wenn schon kein Erfolg auf Knopfdruck, dann wenigstens die wie von einer Computer-Software automatisierte Trainerfrage nach der fünften Niederlage in dieser jungen Saison.

Manager Fredi Bobic, seit vier Monaten im Amt, ist zwar ein Freund von digitaler Transformation bei Hertha, doch den Nachfragen erteilte er unmissverständlich eine Absage: „Pal Dardai ist und bleibt unser Trainer.“ Bei den Blau-Weißen üben alle den Schulterschluss. Bobic und Dardai waren sich in der Spielanalyse völlig einig. Es gab trotz der Niederlage Fortschritte in der Mannschaft. „Wir haben eine Ergebniskrise. Das kann man sagen. Aber die Leistung der Spieler war in Ordnung“, so der Manager nach dem 1:2 gegen Freiburg. Dardai war einen Tag nach der Niederlage sogar gut gelaunt und sagte, dass er „in der letzten Nacht gut geschlafen“ habe, dann erklärte er: „Das hat Fredi gut ausgedrückt. Wir sprechen eine gemeinsame Sprache, arbeiten sehr vertrauensvoll miteinander. Ich spüre volle Rückendeckung.“

Herthas Einwechselspieler bringen Schwung

Doch was war gut an diesem Spiel? Stürmer Kris Piatek traf nach seiner Verletzungspause (Fußgelenksbruch) wieder. Der Pole traf eiskalt als Joker zum 1:1. Die Spieler traten als Team auf, hielten sich an die taktischen Vorgaben, kämpften, fielen nicht nach dem 0:1-Rückstand auseinander. Alle Einwechselspieler brachten mehr Schwung. Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt.

Aber: Die Blau-Weißen haben seit dem Saisonstart zu viele Verletzte, besonders in der Abwehr. Jordan Torunarigha, zuletzt Kapitän Dedryck Boyata, jetzt wieder Marton Dardai. Das bringt immer wieder Unsicherheit. Symptomatisch waren da beide Gegentore nach Ecken für Freiburg. Die Rolle von Kevin-Prince Boateng (34) muss allerdings überdacht werden. Trotz aller Führungsqualitäten, guter Übersicht und starker Pässe im Spielaufbau wird immer deutlicher, dass Boateng bei der Geschwindigkeit in der Bundesliga nicht mehr mithalten kann. So kann keine Dynamik im Mittelfeld entstehen. Dardai muss dort eine dauerhafte Alternative finden. Doch das braucht auch Zeit.