Berlin-Westend - Das Spiel wäre ganz nach dem Geschmack des Profis Pal Dardai gewesen. Weil seine Spieler aber beim 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach genau das verkörperten, was der Rekordspieler von Hertha BSC zwei Jahrzehnte in seiner Karriere vorlebte, kam auch der Trainer Pal Dardai auf seine Kosten. „Die Jungs haben gemeinsam gekämpft. Respekt und Glückwunsch an die Mannschaft“, erklärte der 45 Jahre alte Ungar nach dem gewonnenen Abnutzungskampf.