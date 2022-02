Berlin - Wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, kommt der nächste Nackenschlag hinzu. 1:6 gegen RB Leipzig im heimischen Olympiastadion! Was sich zuletzt bei Hertha BSC an negativen Dingen aufgetürmt hat, die mehr oder weniger Einfluss auf die Leistungen des Teams haben, ist kaum noch zu überbieten.

Viel Unruhe im Umfeld von Hertha BSC

Da ist zuerst eine Mannschaft, die nicht mehr gewinnen kann, die nur in der Lage ist, 45 oder 60 Minuten guten Fußball zu zeigen. Hinzu kommen Corona-Fälle ohne Ende bei Profis und im Trainerteam, frustrierte Fans, die den Trainingsbetrieb stören, und die heftige öffentliche Schelte des 374-Millionen-Euro-Investors Lars Windhorst an der Vereinsführung. Öffentlich gemacht wurde der am Saisonschluss bevorstehende Weggang von Sportdirektor Arne Friedrich, einer Persönlichkeit, die dem Verein gut zu Gesicht stand, dazu Meldungen, nachdem auch Michael Hartmann, seit Jahren äußerst erfolgreicher Trainer in der Fußball-Akademie und Meistermacher der U19, Hertha aller Voraussicht nach verlassen wird. Und mit Tayfun Korkut soll ein Cheftrainer den Klassenerhalt sichern, der zu 99 Prozent in der neuen Saison nicht mehr im Amt sein wird …

Die Mannschaft trennt nur noch ein Pünktchen von Platz 16, der im Mai die Relegation gegen den Dritten der Zweiten Bundesliga bedeutet. Herthas Abrutschen auf Rang 16 am Saisonende käme aus meiner Sicht einem Albtraum gleich. Beinahe auf den Tag genau im Mai vor zehn Jahren stieg das Team nach dem Desaster in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf (1:2; 2:2) ab. Das Rückspiel in Düsseldorf artete nach dem vorzeitigen Platzsturm Tausender Fortuna-Fans zum Skandal aus. Als geschockter Augenzeuge und Reporter vor Ort war ich der Meinung aller echten Fußball-Anhänger: Das Spiel hätte unbedingt abgebrochen und wiederholt werden müssen.

Noch heute kommen bei einigen Protagonisten von damals ungute Erinnerungen hoch. Peter Niemeyer, einst Kapitän der Hertha, war wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die Trainer Otto Rehhagel in die Alles-oder-nichts-Spiele führte. Niemeyer sagte mir später in Gesprächen: „Der Abstieg in der Relegation war der dunkelste Moment meiner Karriere. Auch das lange Nachspiel vor dem DFB-Gericht war eine schlimme Erfahrung.“

Einen anderen Hertha-Profi kostete das Skandalspiel beinahe seine Karriere. Lewan Kobiaschwili soll nach dem Spiel im allgemeinen Tohuwabohu Schiedsrichter Wolfgang Stark angegriffen haben. Der DFB bestrafte den 100-maligen georgischen Nationalspieler, was noch immer einen Landesrekord bedeutet, mit einer Spielsperre von siebeneinhalb Monaten. Es ist die längste Sperre, die jemals in der Bundesliga ausgesprochen wurde. Kobi, so sein Spitzname, sagte mir später: „Ich hatte die Wahl, sofort meine Karriere zu beenden oder mit hartem Training das Niveau zu halten, ohne spielen zu können.“ Er kämpfte sich vorbildlich wieder an die Mannschaft heran und kam noch zu 26 Einsätzen bei Hertha BSC, ehe er im Mai 2014 seine erfolgreiche Karriere beendete.

Keine guten Erfahrungen mit wichtigen Spielen

Gott sei Dank haben die beiden bodenständigen Profis später ihre dramatischen Relegations-Erlebnisse überwunden und blieben dem Fußball treu. Peter Niemeyer arbeitet aktuell als Sportdirektor beim traditionsreichen Regionalligisten Preußen Münster und Lewan Kobiaschwili ist seit 2015 der hochgeschätzte Präsident des georgischen Fußball-Verbandes.

Eine Tatsache macht mir Sorgen, sollte Hertha tatsächlich in die Entscheidungsspiele müssen. Es zieht sich durch die gesamte schillernde Vereinsgeschichte, dass viele Hertha-Mannschaften unterschiedlicher Epochen in K.o.-Spielen meist den Kürzeren zogen – in Pokalfinals, in Duellen, als es um den Einzug in die Champions League ging, in Pokalspielen gegen unterklassige Gegner … Ob das Verlieren solcher Spiele gar zur DNA des Vereins gehört? Die Relegation muss unbedingt verhindert werden. Ab sofort.