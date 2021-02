Berlin - Dreizehn Bundesliga-Spiele muss Hertha BSC noch um den Klassenerhalt zittern, bei gerade mal 18 Punkten nach 21 Spielen trotz Millionen-Investitionen in die Mannschaft. Doch die Laune bei Cheftrainer Pal Dardai, der vor drei Wochen das Amt übernommen hat, steigt von Tag zu Tag. Er scherzt mit den Journalisten bei Telefonkonferenzen und bereichert jedes Gespräch mit lustigen Anekdoten. Das gestiegene Gefühlsbarometer bei dem Chefcoach hat aber weniger mit dem gewonnenen Punkt beim 1:1-Gastauftritt in Stuttgart zu tun. Nein, Dardai sieht erste Erfolge bei seiner Mammutaufgabe, aus der blau-weißen Nicht-Mannschaft ein Team zu schweißen.

Denn endlich hat er auf dem Platz einen echten Verbündeten, der für Ordnung und Disziplin bei seinen Mitspielern sorgt. Der 33-jährige Sami Khedira ist das neue Trainer-Teleskop. „Die Mannschaft hat ihn gebraucht. Er hat Stabilität gegeben“, begründet der Coach die Einwechslung des Rio-Weltmeisters in der 58. Minute beim 0:1-Rückstand in Stuttgart. Der vom Trainer Gelobte spricht offen seine Qualitäten an, aber auch die Missstände im Team. „Es gibt gewisse Spieler, die verstehen das Spiel, wie sich der Gegner verhält. Das ist auch eine meiner Stärken. Fußball ist viel Aufteilung und Zuordnung - ich wusste, wo die Räume sind“, sagte Khedira nach seinem 32-minütigen Auftritt, die alles aufzeigten: seine Aura, seine ordnende Hand, seine Übersicht, sein starker Pass zum 1:1-Torschützen Luca Netz, aber auch alles, was bisher bei Hertha fehlte.

Der erfahrene Mittelfeldstratege ist der dringend benötigte verlängerte Arm des Trainers. Vor zwei Wochen kam Khedira von Juventus Turin und beweist bei seinen bisherigen Kurzauftritten, dass er nicht nur das dritte Auge hat, er setzt es auch konsequent um. Als Dirigent mit Spielzügen und mit Worten. Unverblümt sagt er, was bei dieser Hertha 2020/21 bisher falsch lief: „Wenn man nicht da steht, wo man stehen muss, wird es unheimlich schwer. Im American Football hat jeder seinen Laufweg, und wenn einer den Weg nicht macht, ist der komplette Spielzug am Arsch. So ist es ein bisschen auch im Fußball.“

Offensivkräfte wirken vogelwild

Diese Sätze könnte Khedira auch auf einen Zettel schreiben und in der Mannschaftskabine aufhängen. Besonders für die offensive Spieler Dodi Lukebakio, Matteo Guendouzi, Matheus Cunha und Kris Piatek. In der ersten Halbzeit liefen sie mal wieder vogelwild über den Platz. Taktische Vorgaben wurden nicht eingehalten. Das ist der böse rote Faden der ganzen Saison. Es war bei Ex-Trainer Bruno Labbadia so, und bei Dardai schlich es sich in Stuttgart wieder ein.

Der Trainer hatte einen präzisen Plan für das Spiel ausgegeben, doch es wurde sich in der ersten Hälfte nicht daran gehalten. Dardai nimmt die Spieler nach außen noch in Schutz: „Wahrscheinlich ist das eine psychische Sache. Die Spieler sind nicht ausgebildet für den Abstiegskampf, sondern für andere Träume. Die Situation ist momentan so, dass es eine Blockade gibt. Und die muss man lösen.“

In der jetzigen Situation mag das einleuchtend erscheinen. Doch zum Saisonanfang war es genau dasselbe Problem, und da gab es noch keine Abstiegssorgen. Dieses Sich-nicht-an-taktische-Vorgaben-halten ist wohl eher die Ursache und nicht die Wirkung des Abstiegskampfs. Khedira wurde geholt, um das abzustellen. Der Ex-Nationalspieler soll den im Sommer 2020 entstandenen Hierarchiemangel nach den Abgängen von Vedad Ibisevic, Per Skjelbred, Salomon Kalou und Thomas Kraft beheben. Auf dem Platz und in der Kabine.

Doch noch ist Khedira körperlich nicht fit für 90 Minuten. Zahlreiche Verletzungen warfen ihn bei Juve zurück und er machte in 14 Monaten nur ein Pflichtspiel. „Wir müssen ihn Schritt für Schritt heranführen, damit er mehr Minuten spielt“, erklärt der Coach. Dardai bewies seinen Trainerinstinkt und schickte den neuen Chef zum perfekten Zeitpunkt auf den Rasen.

Sportdirektor Arne Friedrich lobte Khedira: „Er weiß, wann er einfach spielen muss. Er hat halt einfach diese Erfahrung.“ Und stellte eine Jobverlängerung bis über das Saisonende in Aussicht: „Im Sommer werden Sami und ich uns in Ruhe hinsetzen und auch über die weiteren Pläne sprechen.“ Ein Jahr noch als Profi und dann ein fließender Übergang in den Trainerstab wäre denkbar, und Dardai wäre dankbar.