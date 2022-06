Es war ja schon so etwas wie ein direkter Hinweis auf den neuen Trainer von Hertha BSC, als der Bundesligist aus dem Westend auf seiner Homepage ein Interview mit dem früheren Hertha-Stürmer Andriy Voronin veröffentlichte. Darin lobte der Ukrainer Sandro Schwarz in den höchsten Tönen: „Er beschäftigt sich 24 Stunden am Tag nur mit Fußball. Sowas habe ich bisher nicht gesehen. Sandro möchte immer das Beste aus seiner Mannschaft rausholen. Wir waren sehr erfolgreich und haben viele Spiele gewonnen, doch er wollte immer weiter und immer mehr.“ Nun gab Hertha BSC am Donnerstagmorgen bekannt: Sandro Schwarz, 43, hat einen Vetrag als Cheftrainer des Gerade-noch-mal-so-Erstligisten bis 2024 unterschrieben.

Schwarz kommt vom FK Dynamo Moskau, wo er noch am vergangenen Sonntag im Pokalfinale gegen Spartak Moskau an der Seitenlinie stand – und mit seinem Team 1:2 unterlag. Danach gab er bekannt, seinen Vertrag mit den russischen Klub aufgelöst zu haben.

„Bei der Suche nach einem neuen Trainer für Hertha BSC standen für mich neben den fachlichen Qualitäten auch Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Emotionalität im Blickpunkt. Das alles hat Sandro in seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und auch bei Dynamo Moskau gezeigt“, wird Herthas Sportchef Fredi Bobic in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Er kann mit seiner Persönlichkeit und der aktiven und vorwärts gewandten Art Fußball spielen zu lassen, eine Bindung zwischen grünem Rasen und dem Umfeld schaffen. Das ist das, was wir bei Hertha BSC brauchen.“

Sandro Schwarz, war von Juli 2017 bis November 2019 Cheftrainer beim 1.FSV Mainz 05. Er hatte schon seit einigen Wochen als Favorit auf die Nachfolge von Erstliga-Retter Felix Magath gegolten: „Ich habe mit Fredi Bobic einige sehr gute und intensive Gespräche geführt. In aller Offenheit und Klarheit, die es braucht“, sagte Schwarz. „Ich habe große Lust darauf, den Neustart bei Hertha BSC mitzugestalten. Der Verein hat eine schwierige Zeit hinter sich. Das mit Arbeit, Freude und viel Energie zum Positiven zu wandeln, darauf freue ich mich jetzt total.“