Große Worte am Telefon: „Dieses Spiel gegen Dortmund hat meine Karriere am Leben erhalten!“ Marius Gersbeck, 27, gebürtiger Berliner und einst viele Jahre bei seinem Lieblingsverein Hertha BSC unter Vertrag, sagte mir das am Wochenende in einem Gespräch. Im Hintergrund war Kinderlachen zu hören, denn der Stammtorhüter des Zweitligisten Karlsruher SC ist Vater von drei Kindern, darunter Zwillingen. Es ging um seine Erinnerungen an einen denkwürdigen Vergleich der Hertha gegen Borussia Dortmund, den kommenden Gegner der Berliner am Sonnabend im Olympiastadion.

Für der 1,87-Meter-Mann war einst ein Duell unter Hertha-Trainer Jos Luhukay gegen die Borussia ein Glanzlicht und vielleicht sogar der Höhepunkt seiner Karriere. Da die beiden Stammkeeper Thomas Kraft und Sascha Burchert verletzt waren, rückte Gersbeck am 21. Dezember 2013 ins Tor des Bundesligisten. Vor der gewaltigen Kulisse von 80.645 Zuschauern gab der damals 18-Jährige sein Erstligadebüt – und bestand es mit Bravour. Hertha siegte mit 2:1 in der Fremde und Gersbeck feierte nach dem Abpfiff ausgelassen auf dem Zaun der Nordkurve mit den mitgereisten Hertha-Fans. „Der Zaunkönig“ betitelte ich damals meinen Bericht in der Berliner Zeitung.

Dortmund markiert wichtige Abschnitte in Hertha-Historie

„Ich war ja leider oft verletzt“, erzählte Gersbeck, „es war völlig offen, wie meine Laufbahn weitergehen sollte, dieser Auftritt vor den 80.000 war sehr hilfreich. Hertha verlängerte zuerst meinen Vertrag und später bekam ich Angebote anderer Klubs.“ Für den Keeper blieb das Duell gegen Dortmund allerdings sein einziger Auftritt in der Ersten Bundesliga, aber ein Meilenstein in seinem Sportlerleben.

Überhaupt: Zahlreiche Spiele gegen Dortmund markierten wichtige Abschnitte in der Hertha-Historie.

Die Angreifer Wolfgang Gayer und Lorenz Horr stiegen am 18. April 1970 zu Helden der Fans auf. Gayer steuerte beim sensationellen 9:1-Sieg gegen Dortmund vier Treffer bei, Horr traf zweimal. Borussias bemitleidenswerter Torwart Klaus Günther beschrieb seine Gefühle so: „Oft schien es mir, als tanzten 50 Blau-Weiße in meinem Strafraum einen höllischen Reigen!“ Der Kantersieg ist bis heute der höchste Erfolg einer Hertha-Mannschaft in der Bundesliga geblieben.

Dortmund kam als Champions-League-Sieger im August 1997 nach Berlin und war der prominente Auftaktgegner der Hertha nach dem langersehnten Aufstieg in Liga eins. Berlin lechzte nach Erstliga-Fußball und über 71.000 sahen ein gerechtes 1:1. Ante Covic hatte die Führung der Borussia durch Lars Ricken ausgeglichen. Der trickreiche Covic galt damals als Teenie-Star und wurde gefeiert.

Viele Jahre später, im November 2019, stand ein Weltmeister im Mittelpunkt beim Duell gegen Dortmund. Jürgen Klinsmann gab im ausverkauften Olympiastadion sein Debüt als Hertha-Cheftrainer und trat die Nachfolge von – Achtung – Ante Covic an. Hertha verlor 1:2 und Klinsmann hatte für Aufregung gesorgt, weil er vor dem Anpfiff das beeindruckende Szenario mit seinem Smartphone gefilmt hatte, dessen Hülle das Adidas-Logo zierte – beim Nike-Verein aus Berlin! Naja …

Marius Gersbeck glaubt an einen Erfolg für Hertha BSC

Als Spielverderber traten im April 2016 die Dortmunder Profis auf, als sie gnadenlos den ewigen Traum von Trainer Pal Dardai zerstörten, das DFB-Pokalfinale im eigenen Wohnzimmer zu erreichen. Beim 0:3 im Halbfinale vor mehr als 76.000 Fans besaß Hertha keine Chance, zeigte zu viel Respekt vor dem großen Kontrahenten.

Das darf der aktuellen Hertha-Mannschaft nicht passieren. Sie muss so auftreten wie beim letzten Heimspiel gegen Borussia im Dezember 2021. „Richter gnadenlos“ titelte der Kicker nach dem 3:2-Sieg der Berliner unter Trainer Tayfun Korkut. Außenstürmer Marco Richter hatte zweimal getroffen und Ishak Belfodil steuerte ein Tor bei.

Ich hoffe, das Duell am Sonnabend könnte wieder ein kleiner Meilenstein in der Hertha-Historie werden. Ein Erfolg wäre der erste Sieg unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz und könnte der Entwicklung der Mannschaft einen riesigen Schub geben. Ich glaube daran. Marius Gersbeck übrigens auch.