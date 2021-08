Berlin - Am zurückliegenden Sonntag habe ich den Pokal-Auftritt von Hertha BSC in Meppen voller Spannung im Live-Ticker verfolgt. Mein Tipp – 2:1 nach Verlängerung für das Team von Pal Dardai – traf nicht ein. Ich lag aber nur knapp daneben. Gut, dass es nicht in die Verlängerung ging. So konnten Kevin-Prince Boateng & Co. Kräfte für den Liga-Auftakt am Sonntag beim 1. FC Köln sparen.

Die besondere Rolle von Meppen für Hertha BSC