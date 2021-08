Berlin-Westend - Herthas 1:3-Auftaktpleite beim 1. FC Köln bot lediglich in den ersten 30 Minuten Sehenswertes aus blau-weißer Sicht. Ein Lichtblick war besonders Stevan Jovetic. Der Offensiv-Allrounder vom AS Monaco traf gleich in seinem ersten Spiel und hinterließ bei Trainer Pal Dardai nicht nur deswegen Eindruck. „Mit Jove bin ich sehr zufrieden“, sagt Dardai und erklärt über den 31 Jahre alten Montenegriner: „Er ist ein sehr guter Fußballer, hat eine Ballbeherrschung wie ganz wenige bei Hertha BSC. Mit ihm kann man strategisch spielen. Er ist technisch ein Fußballer auf höchstem Niveau.“

Kein Wunder, schließlich kickte Jovetic bereits mit den besten Spielern der Welt zusammen: Partizan Belgrad, AC Florenz, Manchester City, Inter Mailand, FC Sevilla und eben Monaco hießen seine Stationen bevor er nun in Berlin ablösefrei aufschlug. Warum Jovetic früher als Wunderkind galt und wie gut er noch heute ist, sah man beim Duell in der Domstadt vor allem in der Anfangsphase. Bereits in der 6. Minute bewies er den richtigen Riecher, lauerte nach dem Kopfball von Matheus Cunha am zweiten Pfosten und drückte den Ball zur 1:0-Führung über die Linie.