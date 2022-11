Stimmen zum 3:2-Sieg des FC Bayern München gegen Hertha BSC

Nach der 2:3 (2:3)-Niederlage gegen den FC Bayern München klang vieles, was Trainer und Spieler von Hertha BSC sagten so oder so ähnlich wie das, was sie schon in den Partien zuvor gesagt hatten. Im ausverkauften Berliner Olympiastadion hatten Jamal Musiala (12. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (37./38.) mit einem Doppelpack für die Tore des neuen Bundesliga-Tabellenführers gesorgt. Für Hertha trafen Dodi Lukebakio (40.) und Davie Selke (45./Foulelfmeter).

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): „Ich finde, dass wir sehr gut in die Partie reingekommen sind. Der Doppelschlag war unnötig, dann sind wir gut zurückgekommen. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war es schwierig für uns. Danach haben wir immer weiter am Ergebnis geschraubt. Es ist ärgerlich, dass wir nicht zumindest einen Punkt mitgenommen haben.“

Kevin-Prince Boateng (Mittelfeldspieler Hertha BSC): „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft! Wir haben erneut gezeigt, dass es mit harter Arbeit und Willen funktionieren kann. Wir haben uns nach dem 0:3 nochmal reingehauen, sind gut zurückgekommen und haben die Bayern zum Zittern gebracht – das schaffen nicht viele Mannschaften und damit hätte auch niemand mehr gerechnet.“

Marvin Plattenhardt (Kapitän Hertha BSC): „Wir haben hart gekämpft, Wille und Körpereinsatz haben gestimmt, aber leider haben wir nichts geholt. Es ist enttäuschend, dass wir uns nicht mit einem Punkt belohnen konnten. Gegen Stuttgart und Köln wollen wir unbedingt gewinnen.“

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): „Es war kein leichtes Spiel. Wir haben in der ersten Hälfte ein paar gute Momente gehabt, es war ein wildes Spiel. Wir haben 3:0 geführt, aber hatten keine klaren Aktionen. Die Führung war generell ein bisschen zu hoch. Dann kriegen wir eine Phase, in der wir nicht so viel hinkriegen. Es wurde nochmal spannend. Am Ende haben wir alles reingeworfen, es war ein Spiel, das du gewinnen musst.“

Manuel Neuer (Torwart Bayern München): „Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Ich hätte mir natürlich auch ein Zu-null-Spiel gewünscht. Aber ein bisschen Spannung war für die Zuschauer auch dabei.“