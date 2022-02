Berlin - Trainer Tayfun Korkut und Manager Fredi Bobic schauten genau zu. Ganze 72 Minuten spielte Marton Dardai (19) für Hertha BSC. Allerdings: Nicht bei den Profis beim 1:1 gegen Bochum, sondern in der Regionalliga beim 3:1-Sieg der blau-weißen U23 gegen den SV Lichtenberg. Vom gefeierten Shootingstar in der Bundesliga zum Ergänzungsspieler in zwölf Monaten. Wahrlich eine echte Achterbahnfahrt für Dardai Junior.