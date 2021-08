Berlin-Westend - Dass auch am dritten Spieltag nichts Zählbares für Hertha BSC herausspringen würde, merkte Pal Dardai bereits in der Halbzeitpause des Spiels beim FC Bayern München. Dabei lagen die Berliner zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 keinesfalls aussichtslos zurück. Doch ein Blick in die Gesichter seiner Spieler genügte Dardai. „Schockiert“ sei er angesichts der vielen verunsicherten Blicke gewesen. „Wir wollten leidenschaftlich auftreten und alles rausholen, das haben wir nicht getan. Die Körpersprache, das Coaching untereinander – das hat gar nicht funktioniert“, stellte der Ungar am Tag nach dem 0:5 in München fest. Vor allem die Art und Weise, der mut- und wehrlose Auftritt, mache ihm Sorgen. „Wir sind psychologisch nicht in der besten Lage.“

Als „nicht akzeptabel“ bezeichnete Carsten Schmidt den Berliner Auftritt beim Rekordmeister. Herthas Vorsitzender der Geschäftsführung kam allerdings zu einem anderen Urteil als Dardai. „Ich mache mir mehr Gedanken über die nicht gewonnenen Spiele davor als über das 0:5. Psychologie ist mir zu einfach. Ich habe auch Defizite in der Taktik und teilweise in der Bereitschaft gesehen“, sagte er in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. Noch deutlicher wurde Sportdirektor Arne Friedrich, der via Twitter ankündigte: „Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen!“ Man werde die Länderspielpause nutzen, um sich neu auszurichten und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen.