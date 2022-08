Das Berliner Olympiastadion auf dem Rasen zu erleben, ist eindrucksvoll. Ganz besonders, wenn die Ränge voll sind. Oder wenn sie völlig leer sind wie am Donnerstagnachmittag, als Herthas Trainer Sandro Schwarz seine Profis zum Trainieren auf das Spielfeld schickte: kein Gesang, kein Klatschen, Grölen, Rufen, keine Lautsprechermusik. Voller Fokus also auf die Trainerstimmen, das Spielsystem, den Nebenmann, den Fußball-Kollegen.

„Wir haben dreimal im Jahr die Möglichkeit, im Stadion zu trainieren. Ich finde es gerade wichtig, dass die Spieler vor dem ersten Heimspiel ein Gefühl für das Stadion bekommen“, sagt Schwarz. Er will mit dem Wechsel vom Schenckendorffplatz ins Stadion mit der blauen Bahn vor allem die Neuen im Kader erreichen, sie weiter integrieren, ihnen ein gutes Gefühl für diesen Sonnabend mitgeben. Denn da steht gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, Sky) Herthas Heim-Auftakt an.

Fredi Bobic spürt im Team eine Menge Selbstkritik

Die Mannschaft geht nach der Pokal-Niederlage gegen Braunschweig und der Derby-Niederlage gegen den 1. FC Union mit dem Anspruch ins Spiel, es jetzt, vor den erwarteten 45.000 Fans im eigenen Stadion besser zu machen als zuletzt auswärts. „Man spürt bei den Jungs, dass sie nicht happy mit der Leistung waren. Es ist eher Selbstkritik als Trotz. Sie wollen endlich gewinnen“, sagt Manager Fredi Bobic.

Die Europa-League-Sieger aus Frankfurt reisen mit einer 0:2-Niederlage im Uefa-Supercup am Mittwoch und der Erfahrung an, dass Real Madrid doch eine Nummer zu groß für sie ist. Nach den Toren von David Alaba und Karim Benzema für den spanischen Champions-League-Sieger zeigte sich Frankfurts Trainer Oliver Glasner angefressen. Dazu passt ihm die Ansetzung des Hertha-Spiels am Sonnabend überhaupt nicht: „Wir hätten uns eine andere Ansetzung gewünscht, weil wir die deutsche Bundesliga heute vertreten haben. Jetzt müssen wir am Samstag in Berlin ran bei über 30 Grad“, wetterte er.

Nach dem 1:6 gegen den FC Bayern am ersten Spieltag wollen auch die Frankfurter einen kompletten Bundesliga-Fehlstart vermeiden. Dass ihr bisheriger Flügelstürmer Filip Kostic am Donnerstag bereits als Zugang in den offiziellen Kanälen von Juventus Turin auftauchte, macht die Sache für Glasner und sein Team nicht einfacher. Schließlich war Kostic zuletzt einer der Besten im Frankfurter Gefüge.

Herthas Vizekapitän Kevin-Prince Boateng dagegen meint grinsend: „Wenn Kostic am Freitag nicht hier landet, können wir schon mal sagen: Das ist gut für uns.“ Ansonsten erwartet der 35-Jährige, der in der Saison 2017/18 für die Eintracht spielte, dass am Sonnabend zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die von der Spielart her auf Augenhöhe sind: „Wir wollen intensiv spielen, die wollen intensiv spielen.“

Boateng kämpft um seinen Platz im Mittelfeld

Welche Intensität das System von Hertha-Trainer Schwarz von den Profis verlangt, haben Boateng und seine Kollegen inzwischen offenbar verstanden. „Es ist schon anstrengend, wie der Trainer spielen will: Intensität und Druck machen. Aber ich habe die komplette Vorbereitung durchgezogen und ich bin auch bereit, die Wege zu gehen. Der Trainer weiß das. Deswegen hat er mich jetzt auch aufgestellt und da bin ich glücklich, dass ich ein paar Kilo abgenommen habe und so fit bin, sonst würde ich das nicht schaffen“, meint Boateng, der darauf verweist, sich derzeit zehnmal besser zu fühlen als im letzten Jahr um die gleiche Zeit.

Ob er gegen Frankfurt in der Startelf steht, wenn Lucas Tousart nach seiner Sperre zurück im Kader ist? Ob Herthas neuester Zugang, der 28 Jahre alte Niederländer Jean-Paul Boetius, der Schwarz als seinen „Fußball-Papa“ bezeichnet, den Vorzug im Mittelfeld erhält? Boateng scheinen solche Überlegungen zu belustigen. Klar könne es sein, dass „Djanga“, so nennen sie Boetius, seinen Platz einnehme, sagt er lachend: „Aber er muss erst mal an mir vorbei.“

Konkurrenzkampf sei gut, sagt Boateng. Offenbar schätzt er Boetius und die Qualität des früheren Mainzer Profis, gegen den er schon gespielt hat: „Er war ein sehr ekliger Gegenspieler. Er ist ein Büffel, kann aber auch gut mit dem Ball umgehen. Er ist genau das, was wir brauchen: ein Box-zu-Box-Spieler. Er hat Ausstrahlung und ist ein Strahlemann.“ Im Training habe Boetius die ganze Zeit gelacht.

Der Neue kennt das System, das Schwarz in Berlin einführen will, schon aus Mainz. Er weiß also, was auf ihn zukommt. Seit Donnerstagnachmittag weiß er auch, wie die Heimkabine im Olympiastadion aussieht und wie es sich bei 30 Grad zwischen der blauen Bahn anfühlt. Schwarz sagt, seine Mannschaft habe im Training eine tolle Energie, Bereitschaft und Intensität gezeigt: „Diese Aggressivität brauchen wir auch am Samstag.“