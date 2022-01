Berlin - Der Abend war zumindest für ihn bis dahin sehr gut gelaufen. Zwölf Schüsse hatte Alexander Schwolow gehalten und Hertha BSC bis zu dieser 75. Minute trotz des 0:2-Rückstands im Spiel gehalten. Ein Pass aber, den er so vor dem eigenen Kasten nicht spielen darf, wurde zur Steilvorlage für Leroy Sané, der mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte. Anstatt der Überraschung stand nach dem Abpfiff eine deutliche 1:4 (0:1)-Niederlage gegen den FC Bayern München auf der Anzeigetafel des Olympiastadions. Hertha BSC hatte gerade in der zweiten Hälfte eine ordentliche Leistung gezeigt, sich durch individuelle Fehler aber wieder einmal um etwas mehr gebracht.

In Vorbereitung auf das Duell mit dem FC Bayern München gab es noch einmal ein Nachspiel zur Pokal-Derbypleite gegen den 1. FC Union Berlin. Hatten ein paar unbekannte Anhänger ihrem Frust direkt am Folgetag noch mit einem Banner Luft verschafft, suchten rund 80 Fans am Sonnabend die direkte Konfrontation mit der Mannschaft, protestierten und sprachen Spieler beim eigentlichen Geheimtraining direkt an. Die vermeintlichen Ultras hatten auf dem Trainingsgelände lautstark ihren Unmut und ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen sportlichen Situation mitgeteilt. „Wir können den Unmut der Fans verstehen, die Art und Weise, wie sie es vorgetragen haben, nicht“, sagte Arne Friedrich am Sonntag gegenüber DAZN.

Kaderprobleme für Tayfun Korkut

Klar war dem Sportdirektor dabei auch, dass sein Trainer bei der Suche nach der richtigen Elf für die Partie gegen den Rekordmeister auf solche Störfeuer sicherlich hätte verzichten können. „Ein Stück weit basteln“ habe er müssen, sagte Tayfun Korkut vor dem Anpfiff am Mikrofon von DAZN und bezog sich dabei auf die personelle Situation. Nach einem positiven Corona-Test hatte sich Davie Selke am Sonntag in Isolation begeben müssen. Weitere Sorgen bereiteten dem Trainer die verletzungsbedingten Ausfälle der Innenverteidiger Niklas Stark und Jordan Torunarigha, die gar nicht im Kader standen. Nachdem es in der Woche noch Wechselgerüchte um ihn gegeben hatte, rückte Marton Dardai zum ersten Mal unter Korkut in die Startelf, kam damit zu seinem ersten Einsatz seit dem 20. November des vergangenen Jahres. Neben Kapitän Dedryck Boyata stand zudem Linus Gechter in der Dreierkette, die auf den Außenbahnen von Marcel Mittelstädt und Peter Pekarik unterstützt werden sollte.

Das las sich offensiver, als man es hätte vermuten können, verfolgte aber einem klaren Plan des Trainers: „Es wird nicht reichen, nur zu verteidigen, es wird wichtig sein, die Räume zuzubekommen“, sagte Tayfun Korkut. Nicht nur hinten drin stehen, sondern auch selber nach vorne spielen, erwartete er von seiner Mannschaft, sprach davon, ein gutes Spiel machen und mutig sein zu wollen. Soweit die Theorie. Praktisch aber hatte Hertha in der zweiten Minute Glück, dass ein Tor der Münchner wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben wurde und bekam auf dem Rasen in den ersten zehn Minuten überhaupt keinen Zugriff. Im erneut mit nur 3000 Personen besetzten Olympiastadion war deutlich zu hören, wie Korkut seine überfordert wirkende Mannschaft immer wieder an die Vorgaben erinnerte, lautstark Kompaktheit und geringe Abstände einforderte.

Das war in der 25. Minute aber offenbar nicht auf der rechten Abwehrseite bei Pekarik akustisch angekommen. Hatte Hertha BSC zwischenzeitlich für ein paar eigene Offensivmomente Applaus von den Fans bekommen, verstummten die, als Kingsley Coman völlig frei flanken durfte und dessen französischer Landsmann Corentin Tolisso zwischen Dardai und Mittelstädt entschlossen zum Ball ging und per Kopf zur verdienten 1:0-Führung der Münchner traf. Tolisso, dessen Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags sich derzeit kompliziert gestaltet, zeigte nicht nur in dieser Szene seine Qualität, sondern war von der Hertha-Defensive nicht in den Griff zu bekommen. Beim 2:0 der Bayern aber brauchte der Franzose nicht mehr einzugreifen, sondern konnte am langen Pfosten dem von Thomas Müller mit dem linken Fuß verlängerten Freistoß von Joshua Kimmich hinterherschauen.

Pfiffe der Fans in der Pause

Wie schon zwei Wochen zuvor bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln wurden die Herthaner von Pfiffen ihrer Fans in die Kabine begleitet. Aber: Nur wenige Zentimeter fehlten in der 52. Minute, um die Stimmung kippen zu lassen. Maximilian Mittelstädt hatte von links toll geflankt, Vladimir Darida den Ball am ersten Pfosten auch gut erwischt, aber eben auch knapp über das Tor gesetzt und damit den 1:2-Anschluss verpasst. Und auch in der Folgezeit stimmte das Spiel der Blau-Weißen die eigenen Fans durchaus versöhnlich. Hertha BSC wirkte mutiger, hatte die offensiven Momente, die sich der Trainer wünschte und störte den Münchner Aufbau etwas früher. Der Fehler von Schwolow aber besiegelte die klare Niederlage, bei der noch Serge Gnabry das 4:0 für die Münchener erzielte und Jurgen Ekkelenkamp mit dem 1:4 für Hertha BSC nur noch Ergebniskosmetik gelang. Das stimmte dann auch die Fans im Stadion letztendlich versöhnlich.