Berlin-Westend - Am Morgen nach dem bereits zweiten Debakel der noch jungen Saison suchte sich Pal Dardai für die Interviewrunde ein Plätzchen in der Sonne. Ausgeschlafen und aufgeräumt erklärte der Trainer von Hertha BSC auf dem im milden Herbstlicht leuchtenden Trainingsrasen die Lage der Dinge nach dem 0:6 bei RB Leipzig. Von einer weiteren Brandrede samt Rücktrittsgedanken wie nach dem 0:5 beim FC Bayern war der Ungar weit entfernt. „Wer mich kennt, weiß, Pal kommt jeden Tag mit vollem Akku und motiviert zum Training und versucht, die Spieler wie eigene Söhne zu behandeln, jeden Spieler zu verbessern“, sagte Dardai. „Auch heute bin ich mit guter Laune gekommen.“

Diesen offensichtlich zur Schau gestellten Zweck-Optimismus hat Dardai bei der Hertha momentan exklusiv. Die Fans quittierten die sportliche Bankrotterklärung mit Galgenhumor. „Oh, wie ist das schön“, sangen die 1000 mitgereisten Anhänger. Auch Millionen-Investor Lars Windhorst musste sich die empfindliche wie hochverdiente Pleite schöntrinken. „Wow! Bin etwas geschockt grad und brauche gleich einen Drink“, schrieb Windhorst nach einem Treffen mit Fürst Albert von Monaco auf einer Luxusjacht im Mittelmeer in einem WhatsApp-Zirkel.

Pal Dardai widerspricht Fredi Bobic

Sportchef Fredi Bobic war nach dem desaströsen Auftritt der Berliner weniger gut gelaunt. „Auf dem Platz ist jeder seinen Ansprüchen ganz weit hinterhergehinkt. Wir müssen uns bei unseren Fans für den Auftritt entschuldigen. So einen Auftritt möchte ich in der Form nicht mehr sehen“, attackierte Bobic vornehmlich die Mannschaft. Auf seine erste Trainerdiskussion als Nachfolger von Manager Michael Preetz wollte sich Bobic nicht einlassen. „Diskussionen haben wir ständig. Das wissen wir, wenn du im Tagesgeschäft bist. Da hängst du von Ergebnissen ab. Aber wir müssen jetzt nicht gleich in Panik verfallen.“

dpa Wohl reiner Zufall, aber passend: Die Werbung vor der Hertha-Bank beim Spiel gegen RB Leipzig.

Dardai bewertete das Schützenfest in Sachsen anders. Seine Mannschaft sei gut in die Partie gekommen und aus dem Nichts mit 0:2 in Rückstand geraten. Tatsächlich präsentierten sich die Berliner von der ersten bis zur letzten Minute als nicht bundesligatauglich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Hertha nach dem Fast-Abstieg durch verschiedene Abgänge mehr Qualität verloren als durch Zugänge gewonnen hat. Dardai warb nach dem erneuten Umbruch und wegen der vielen verletzten Spieler abermals um Geduld: „Wir haben vor ein paar Wochen eine neue Mannschaft bekommen.“

Abwehrsorgen werden noch größer

Den Dissens mit Bobic findet der Coach nicht schlimm: „Man kann nicht immer die gleiche Meinung haben. Wenn man seiner Frau jeden Tag erzählt, alles ist gut, bekommst du irgendwann kalte Suppe“, erklärte er im typischen Dardai-Duktus. „Ich habe null Probleme mit Fredi. Da hat jeder seine Meinung, umso besser. Wenn jeder das Gleiche sagt, dann hat man Probleme“, argumentierte Dardai.

Trotz der Klatschen in München und Leipzig sieht Dardai seine Mannschaft mit sechs Zählern aus sechs Spielen fast im Soll. „Grob“, sagte er mit Verweis auf die Spiele in Köln (1:3) und gegen Wolfsburg (1:2), sei man „einen Punkt im Minus“. Gleichzeitig weiß auch Dardai, dass ihm am kommenden Sonnabend gegen den SC Freiburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) nur ein Sieg hilft, um die Gemüter zu beruhigen. Angesichts der weiterhin angespannten Personallage in der Abwehr (auch Deyovaisio Zeefuik und Linus Gechter fallen vorerst aus) sowie der labilen Psyche seiner Spieler wird das alles andere als ein Selbstläufer.