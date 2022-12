Auswärtssieg für die A-Junioren von Hertha BSC: Die U19 gewann am Samstag beim Südwest-Spitzenklub 1. FC Nürnberg und zog ins DFB-Pokal-Halbfinale ein.

U19 von Hertha BSC erreicht dank Sieg in Nürnberg das DFB-Pokal-Halbfinale

Die A-Jugendlichen von Hertha BSC haben das geschafft, was den Männern seit Ewigkeiten verwehrt bleibt: Sie sind in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Spitzenreiter der U19-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost gewann beim 1. FC Nürnberg mit 3:1 (0:0).

Für die junge „Alte Dame“ trafen Ibrahim Maza (1:0/48. Minute), Pepe Pereira Mendes (2:0/65.) und Joker Dominik Schickersinsky (3:1/88.). Der Top-Torjäger des Tabellenzweiten der Staffel Süd/Südwest, Can Uzun, sorgte mit seinem 1:2-Anschlusstreffer nur kurzzeitig noch mal für Spannung (79.).

Auf dem schwer zu bespielenden Kunstrasenplatz entwickelte sich eine offensiv geführte Partie zweier starker Jahrgänge. Obwohl Hertha ersatzgeschwächt auftrat und in der Defensive die Ausfälle der Junioren-Nationalspieler Tim Hoffmann (Erkältung) und Peter Matiebel (Rotsperre) verkraften musste, stand die Abwehr gut.

Im Angriff blitzte die hohe individuelle Klasse immer wieder auf und so feierte man nach dem 1:0-Sieg in der ersten Runde beim FC Hertha 03 Zehlendorf (trotz rund 60-minütiger Unterzahl) und dem 4:1-Erfolg bei Hannover 96 im Achtelfinale nun den dritten Sieg in diesem Wettbewerb hintereinander.

Ibrahim Maza (v.) schoss Hertha BSC mit 1:0 in Führung (Archivfoto). Stefan Bröhl

Dominik Schickersinsky entschied die Partie in Nürnberg mit seinem Tor zum 3:1 (Archivfoto). Stefan Bröhl

Hertha-Coach Oliver Reiß: „geil reingekommen“ in die zweite Halbzeit

Coach Oliver Reiß sagte auf der Hertha-Seite zum ersten Durchgang: „Erst mal war ich froh, dass mehr Fußball möglich war, als es der Platz zu Beginn versprochen hat. Ich bin stolz auf die Truppe, dass sie von Beginn an den Mut hatte, das zu spielen, was wir gewohnt sind. Wir hatten die Partie gut im Griff, haben den Gegner durch relativ leichte Ballverluste aber immer wieder ins Spiel gebracht.“

Danach trat seine Truppe verbessert auf: „In der zweiten Halbzeit sind wir natürlich geil reingekommen, haben eine Gier vor dem Tor entwickelt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Hinten raus waren viele Emotionen drin, alles in allem war es eine tolle Kombination aus spielerischen Momenten und der nötigen Leidenschaft.“

Co-Trainer Oliver Schröder (l.) und Chefcoach Oliver Reiß haben mit der U19 von Hertha BSC das Pokal-Halbfinale erreicht (Archivfoto). Stefan Bröhl

Nach drei Auswärtsspielen in Serie hat der Übungsleiter nur einen Wunsch für die nächste Runde: „Das Halbfinale ist etwas Besonderes und ein Bonbon zum Tagesgeschäft – Hauptsache, wir bekommen ein Heimspiel!“

Damit ist Hertha nur noch ein Spiel vom Finale entfernt, das allerdings nicht im hauseigenen Amateurstadion ausgetragen wird, sondern sich seit 2019 im Karl-Liebknecht-Stadion des SV Babelsberg 03 etabliert hat.

Das DFB-Pokal-Finale der A-Junioren wird seit 2019 im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion ausgetragen (Archivfoto). Stefan Bröhl

U19 von Hertha BSC erstmals seit 2016 wieder im Halbfinale des DFB-Pokals

Einen Heimvorteil hätte Hertha deshalb nicht, würde aber erstmals seit 2016 (2:4 gegen Hannover) wieder im Endspiel stehen, das man zuletzt 2015 (1:0 gegen den FC Energie Cottbus) gewonnen hat.

2015 holten die A-Junioren von Hertha BSC – damals noch im Amateurstadion – letztmals den DFB-Pokal. Stefan Bröhl

2016 stand die U19 von Hertha BSC letztmals im Pokalfinale, unterlag dort aber Hannover 96. Stefan Bröhl

Am Dienstag, den 13. Dezember (12 Uhr), wird das Halbfinale ausgelost. Neben West-Tabellenführer 1. FC Köln (1:0 gegen Holstein Kiel) steht außer Hertha noch kein anderer Teilnehmer fest. Denn der FC Schalke 04 und VfB Stuttgart sowie der 1. FSV Mainz 05 und FC St. Pauli duellieren sich erst am morgigen Sonntag (Anpfiff jeweils um 11 Uhr).